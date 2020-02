Etelä-Koreassa jo yli 1  100 koronavirustartuntaa – myös Teneriffalla todettu uusia tartuntoja, kertovat espanjalaismediat

Koronavirus jatkaa leviämistään Kiinan ulkopuolella. Etelä-Korea kertoi keskiviikkoaamuna 169 uudesta todetusta tartunnasta, mikä nostaa maassa tartunnan saaneiden määrän lähes 1 150:een.

Etelä-Koreassa on todettu eniten tartuntoja Kiinan ulkopuolella. Maan viranomaisten mukaan Etelä-Koreassa on nyt kuollut viruksen seurauksena 11 ihmistä.

Suurin osa tartunnoista on todettu maan neljänneksi suurimmassa kaupungissa Daegussa, jossa asuu noin 2,5 miljoonaa ihmistä.

Yksi virustartunnoista on todettu Yhdysvaltain joukkojen sotilaalla, kertoo muun muassa New York Times. Tartunta on medioiden mukaan ensimmäinen laatuaan.

Tartunnan saanut on 23-vuotias mies. Hän on ollut Camp Carrollin tukikohdassa, noin 20 kilometrin päässä Daegusta. Hän on parhaillaan karanteenissa asunnossaan tukikohdan ulkopuolella.

New York Timesin mukaan mies oli käynyt Daegussa Camp Walkerin tukikohdassa maanantaina. Yhdysvalloilla on Etelä-Koreassa 28 500 sotilasta, lehti kertoo.

Teneriffalla todettu yhteensä neljä tartuntaa

Teneriffalla on todettu uusia koronavirustartuntoja, kertovat espanjalaiset sanomalehdet El Pais ja El Mundo. Näin ollen yhteensä neljällä ihmisellä on koronavirustartunta. Kaikki tartunnat on todettu Lounais-Teneriffalla Adejessa sijaitsevassa hotellissa, joka on eristetty koronaviruksen vuoksi.

Hotellissa on noin tuhat turistia, heidän joukossaan parikymmentä suomalaista. Viranomaisten mukaan kaikki tartunnan saaneet ovat Italian kansalaisia.

Teneriffan uusista koronavirustartunnoista kertoi Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat.

Kiinassa kuollut jo yli 2 700 ihmistä

Kiina puolestaan kertoi 52 uudesta koronaviruskuolemasta. Luku on pienin päivittäinen lisäys yli kolmeen viikkoon. Yhteensä Kiinassa on maan viranomaisten mukaan kuollut viruksen seurauksena nyt 2 715 ihmistä.

Uusia tartuntoja oli Kiinan mukaan todettu koko maassa vähän yli 400, niistä lähes kaikki tartuntojen keskiössä olevassa Hubein maakunnassa. Tartunnan saaneita on kerrottu olevan yhteensä yli 78 000. Noin 30 000:n arvioidaan toipuneen viruksen aiheuttamasta sairaudesta, kertoo Hongkongissa ilmestyvän South China Morning Post -lehden laskuri.

Etelä-Korean lahkolla linkki Kiinan Wuhaniin?

Tieto uudesta koronaviruksesta ja sen leviämisestä saatiin joulukuun loppupuolella. Tartuntojen alkulähteenä on pidetty Wuhanin miljoonakaupunkia Hubeissa.

South China Morning Post kertoo, että joulukuussa Wuhanissa kokoontui myös eteläkorealaisen Shincheonji-uskonlahkon jäseniä. Etelä-Koreassa sairastuneista noin puolella on lehden mukaan yhteys Daegussa toimivaan Shincheonjiin.

Lehden mukaan lahkolla on Wuhanissa noin 200 jäsentä, joista suurin osa on parhaillaan karanteenioloissa kaupungin ulkopuolella. Kokonaisuudessaan lahkolla kerrotaan olevan noin 250 000 jäsentä.

South China Morning Postin haastatteleman, päiväkodissa työskentelevän lahkon jäsenen mukaan olisi kuitenkin epätodennäköistä, että tartunta olisi levinnyt yhteisön sisällä Wuhanista Etelä-Koreaan. Nainen sanoi, ettei kukaan lahkon jäsenistä Wuhanissa ole sairastunut.

– Kiinasta matkustaa Etelä-Koreaan niin paljon ihmisiä, että on kohtuutonta syyttää tästä meitä, nimettömänä pysytellyt nainen sanoi lehdelle.

Hän ei kuitenkaan kertonut, oliko lahkon jäseniä ollut Etelä-Koreaan matkanneiden joukossa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Shincheonji-lahkon perustaja Lee Man-hee, 88, on sanonut yhteisön olevan valmis antamaan Etelä-Korean viranomaisille listan kaikista jäsenistään virustartuntojen testaamista varten.

Maailmalla pelätään tartuntojen leviämistä

Uusi koronavirus on levinnyt viime päivinä nopeasti Kiinan ulkopuolella. Esimerkiksi Italiassa oli tiistaihin mennessä todettu yhteensä 325 tartuntaa. 11 Ihmisen on Italiassa kerrottu kuolleen tartunnan seurauksena.

Yhdysvalloissa maan tautikeskus CDC varoitti tiistaina olevan vain ajan kysymys milloin koronavirustartunnan alkavat levitä myös Yhdysvalloissa.

– Kysymys ei ole niinkään se, voiko tällaista tapahtua maassamme vaan milloin niin tapahtuu ja kuinka moni maassamme sairastuu vakavasti, koronaviruksen leviämistä arvioinut lääkäri Nancy Messonnier sanoi tiedotustilaisuudessa.

CDC:n mukaan paikallishallintojen, yritysten ja koulujen on syytä laatia suunnitelmia viruksen leviämisen varalle.