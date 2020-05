Etelä-Koreassa uusi tartuntaryväs – baarikierroksella olleen miehen jäljiltä on löytynyt jo 85 uutta koronatapausta

Etelä-Koreassa pelätään toista koronavirusaaltoa. Maassa rekisteröitiin maanantaina 35 uutta tartuntaa, mikä on eniten yli kuukauteen.

Suuri osa viime päivinä rekisteröidyistä uusista tartunnoista on yhdistetty Soulissa baarikierrokselle lähteneeseen 29-vuotiaaseen mieheen. Miekkonen kävi viidessä baarissa tai yökerhossa Itaewonin alueella toukokuun alussa ja tartutti samalla ainakin 85 ihmistä.

Mies sai positiivisen koronatestituloksen keskiviikkona. Soulin ravintolat, baarit ja yökerhot suljettiin tapauksen tultua ilmi.

Tapauksia saattaa tulla edelleen lisää, sillä kaikkia baareissa käyneitä ei ole tavoitettu. Pääministeri Chung Sye-kyun vetosikin kaikkiin baareissa käyneisiin, jotta nämä menisivät testiin.

– Jos epäröitte päivänkin, saatamme ottaa kuukauden ajan takapakkia. Ottakaa yhteyttä paikalliseen klinikkaan tai terveyskeskukseen heti, pääministeri sanoi.

Etelä-Koreaa on pidetty koronanvastaisten toimien mallimaana. Viruksen varhaisessa leviämisvaiheessa maa oli pahimpia viruspesäkkeitä Manner-Kiinan ulkopuolella.

Viime aikoina Etelä-Koreassa on hiljalleen siirrytty kohti tavallisempaa arkea. Esimerkiksi museot ja uskonnolliset rakennukset on jo avattu, koulujen on määrä avautua uudestaan ensi viikolla.

Pandemian alkupisteessä Wuhanissa jälleen tartuntoja

Kiinan Wuhanissa on todettu jo toista päivää peräkkäin uusia koronavirustartuntoja.

Uusia oireellisia tartuntoja on todettu kaupungissa yhteensä viisi viimeisen kahden päivän aikana. Hubein maakunnassa, jossa Wuhan sijaitsee, on todettu taas 11 oireetonta tartuntaa. Kiina listaa oireelliset ja oireettomat tartunnat erikseen.

Koronaviruspandemian alkupisteenä toimineessa Wuhanissa olivat viikkoja voimassa tiukat rajoitukset, joita on kuitenkin viime aikoina hiljalleen höllennetty, koska viranomaisten mukaan virus on saatu hallintaan.

Ennen kahta viimeistä päivää Wuhanissa ei ole raportoitu kuukauteen uusia tartuntoja.

Kiinassa on todettu yhteensä 83 000 koronavirustartuntaa.

Korona kuristaa vaurasta Saudi-Arabiaa

Saudi-Arabia korottaa arvonlisäveroaan ja leikkaa kansalaisten etuuksia.

Maan talousministerin mukaan kansalaisille maksettavaa asumistukea leikataan kesäkuussa. Lisäksi arvonlisävero nousee viidestä prosentista 15 prosenttiin heinäkuusta lähtien.

Taustalla ovat koronaviruksen tuomat talousvaikeudet, jotka ovat iskeneet myös öljyrikkaaseen Persianlahden valtioon.