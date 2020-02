Etelä-Koreassa yli 2  000 koronavirustartuntaa

Etelä-Koreassa on todettu yli 250 uutta koronavirustartuntaa, maan viranomaiset kertovat. Maassa on todettu yhteensä yli 2 000 tartuntaa.

Etelä-Koreassa on todettu toiseksi eniten tartuntoja Kiinan jälkeen. 13 ihmistä on kuollut maassa koronaviruksen seurauksena.

Kiina kertoi aikaisin perjantaina yli 40 uudesta kuolemasta ja yli 300 tartunnasta. Kyseessä on alhaisin raportoitu päiväkohtainen tartuntamäärä yli kuukauteen.

Koronavirus lähti leviämään joulukuun lopussa Kiinan Hubein maakunnasta.

Hollannissa ensimmäinen koronatartunta, sairastunut oli ollut matkalla Pohjois-Italiassa

Hollannissa on vahvistettu maan ensimmäinen koronavirustartunta, kansalliset terveysviranomaiset kertovat. Sairastunut oli aikaisemmin matkustanut Pohjois-Italiaan, jossa on todettu merkittävä määrä virustartuntoja. Satoja ihmisiä on saanut tartunnan Italiassa.

Ihmiset, jotka ovat olleet läheisissä tekemisissä sairastuneen miehen kanssa, on testattu tartunnan varalta, ja sairastunut on eristyksissä sairaalassa Tilburgissa maan eteläosissa.

Koronavirus on levinnyt noin 50 maahan.