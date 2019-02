Etelämantereen sulaminen voi hukuttaa maailman, mutta ei ihan vielä – lisääntynyt sadanta on monin paikoin kasvattanut jääkenttiä

Etelämantereen sulaminen on todellakin ihmiskunnan kohtalonkysymys.

Hyisen mantereen pinnalla on jäätä peräti 26,5 miljoonaa kuutiokilometriä, mikä on noin 10 kertaa enemmän kuin Grönlannissa tai noin 10 000 kertaa enemmän kuin Himalajalla.

Jos Etelämantereen mannerjäätikkö sulaisi kokonaan, maailman valtameret nousisivat Nasan arvion mukaan noin 58 metriä.

Ihan siinä pisteessä ei onneksi vielä olla. Nasan käsityksen mukaan Etelämantereen mannerjäätä katoaa vuosittain reilun sadan kuutiokilometrin vauhdilla.

Todellinen määrä voi olla jonkin verran suurempi. Kalifornian ja Utrechtin yliopiston tammikuussa julkaistussa tutkimuksessa väitettiin, että Etelämantereen jäähävikki olisi noussut 40 vuodessa peräti kuusinkertaiseksi ja olisi nyt noin 250 gigatonnia eli 270 kuutiokilometriä vuodessa.

Silläkin vauhdilla 26,5 miljoonan kuutiokilometrin sulattamiseen kuluisi vajaat 100 000 vuotta.

Iso kysymys on se, missä määrin ilmastonmuutoksen aiheuttama lisääntynyt sadanta ja sitä kautta lisääntynyt jään muodostus Etelämantereen pinnalla kompensoivat käynnissä olevaa sulamista.

Yksi Nasan tutkimusryhmä esitti joulukuun puolivälissä tutkimusraportin, jonka mukaan Etelämantereen lisääntyneet lumisateet olisivat hillinneet valtamerten pinnan nousua koko 1900-luvun aikana noin 0,4 tuumalla eli yhdellä sentillä.

Tutkimus ei yrittänytkään väittää, että lisääntynyt sadanta ratkaisisi sulamisongelman, mutta sillä voi olla merkittävä hidastava vaikutus.

Tutkimuksessa myönnettiin, että sadantaan liittyvät mittaustulokset ovat epävarmalla pohjalla, koska mittauspisteitä on aivan liian vähän ja ne sijaitsevat pääasiassa rannikolla. Satelliiteilla ei pystytä seuraamaan sadannan kehitystä alkuunkaan luotettavasti, koska satelliitin silmä sekoittaa putoavan ja maahan jo pudonneen lumen.

Varmana kuitenkin pidetään sitä, että sadanta on lisääntynyt ilmastonmuutoksen seurauksena. Näin on käynyt erityisesti mantereen itäpuoliskolla, joka on länsipuoliskoa selvästi isompi, mantereisempi ja kylmempi paikka.

Tällä voi olla kokonaiskuvan kannalta isokin merkitys, koska Etelämantereen koko jäämassasta noin 90 prosenttia arvellaan olevan mantereen itäpuoliskolla. Pienikin sadannan lisäys idässä korvaa isoja sulamistappioita lännessä.

Esimerkiksi tiedelehti Naturessa julkaistiin viime kesäkuussa tutkimus, jonka mukaan Etelämantereen itäosan jääpeite olisi todennäköisemmin kasvanut kuin kutistunut vuosina 1992–2017. Mutta toisensuuntaisiakin tutkimuksia on, joten asia on aidosti auki.

Toki mantereen länsiosan kohtalollakin on merkitystä. Sen täydellinen sulaminen riittäisi 5–7 metrin merenpinnan nousuun.

Tilanteen uhkaavuutta lisää se, että länsiosa on alankoa – osin jopa merenpinnan alapuolella – minkä seurauksena merivesi voi mennä mannerjäätikön alle ja sulattaa sitä sieltä käsin. Uhkana on koko läntisen jäätikön romahdus.

Näin kävi viimeksi noin 125 000 sitten, väittää Science-lehden joulukuussa julkaisema tutkimus. Tuolloin maapallon lämpötila oli vain vähän nykyistä lämpimämpi, mutta merenpinta nousi jopa 6–9 metriä korkeammalle pääasiassa Etelämantereen länsiosan jääkentän menetyksen vuoksi.