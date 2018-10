Etiopia sai ensimmäisen naispresidentin

Etiopia on saanut maan historian ensimmäinen naispresidentin, kun parlamentti valitsi virkaan Sahle-Work Zewden. Zewde on pitkän linjan diplomaatti, joka on toiminut Etiopian suurlähettiläänä muun muassa Ranskassa, Djiboutissa ja Senegalissa.

Presidentin rooli Etiopiassa on pitkälti seremoniallinen. Presidentti valitaan kuudeksi vuodeksi ja peräkkäiset kaudet on rajattu kahteen.