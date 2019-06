Etiopian hallitus sanoo kukistaneensa vallankaappausyrityksen

Etiopian Amharan alueella puhjennut vallankaappausyritys on kukistettu, ilmoitti maan pääministeri Abiy Ahmed tänään televisiossa. Sotilaspukuun sonnustautunut pääministeri ilmoitti samalla, että armeijan pääesikunnan päällikkö Seare Mekonnen on ammuttu. Valtiollisen median mukaan myös Amharan johtaja Ambachew Mekonnen on ammuttu.

Tietoja tapahtumista tihkui niukasti, sillä koko Etiopian nettiyhteydet katkaistiin.

Yhdysvaltojen suurlähetystö Addis Abebassa varoitti, että pääkaupungissa ja Amharan suurimmassa kaupungissa Bahir Darissa on kuulunut tulitusta.

Maan pohjoisosassa Sudanin rajaa vasten sijaitseva Amhara on toiseksi suurin Etiopian yhdeksästä itsehallintoalueesta.

Pääministerin kanslia tuomitsi vallankaappausyrityksen lausunnossaan ja sanoi sen olevan uhka alueen rauhalle ja vakaudelle.

– Kaikkien etiopialaisten tulisi tuomita tämä laiton yritys. Liittovaltion hallitus kykenee nujertamaan tämän aseistautuneen joukon, todettiin lausunnossa.

Bahir Darissa ollut toimittaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että ammuskelu alkoi pian auringonlaskun jälkeen ja jatkui useiden tuntien ajan.

Ahmed nousi valtaan viime vuoden huhtikuussa kaksi vuotta kestäneiden levottomuuksien jälkeen. Häntä on kiitelty talousuudistuksista ja pyrkimyksistä lopettaa edeltäjiensä kovaotteinen tapa hallita maata. Hänen aikanaan ihmisoikeusrikkomuksia on yritetty kitkeä ja oppositioryhmien on sallittu palata maahan. Armeijan ja tiedustelun korkeiden johtajien joukossa on tehty puhdistuksia.

Lisäksi Etiopia on saanut solmittua rauhansopimuksen naapurinsa Eritrean kanssa pitkään jatkuneen konfliktin päätteeksi.

Etiopian vakautta ovat kuitenkin uhanneet maan etnisten ryhmien väliset jännitteet, jotka ovat toisinaan muuttuneet kymmeniä henkiä vaatineiksi väkivaltaisiksi yhteenotoiksi.