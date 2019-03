Etiopian lentokoneturman konemallin lentäminen toistaiseksi kielletään EU-maissa

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA kieltää Ethiopian Airlinesin toissapäiväisessä lentokoneturmassa käytetyn Boeingin 737 MAX 8 -konemallin lentämisen Euroopassa. Kielto tulee voimaan iltayhdeksältä Suomen aikaa, kerrotaan liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

– EASA julkaisee kello 21 Suomen aikaa tällaisen 737 MAX 8- ja 9 -koneita koskevan lentokelpoisuusdokumentin, jonka todennäköinen sisältö on se, että näillä koneilla operointi kielletään Euroopassa. Tämä on meitä sitova päätös ja tyydymme tähän, kertoo Traficomin ilmailujohtaja Pekka Henttu.

Kielto on EU-maita sitova. Se koskee sekä eurooppalaisia lentoyhtiöitä että Euroopan ulkopuolelta alueelle lentäviä yhtiöitä.

Useat Euroopan maat ovat tiedottaneet jo aiemmin päivällä kieltävänsä konemallin käytön. Kiellosta ovat kertoneet muun muassa Britannia, Saksa ja Ranska.

Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva kielto.

– Lentoturvallisuusvirasto on näiden konetyyppien lentokelpoisuuden arvioinut ja päätynyt siihen, että niillä ei tässä vaiheessa lennetä ennen kuin toimenpiteitä on suoritettu, Henttu sanoo.

Konemallin lentäminen on kielletty EU:n ohella useissa muissa maissa. Poikkeus on Yhdysvallat, jossa ilmailuhallinto FAA ei ole vielä kieltänyt mallin käyttöä, mutta on vaatinut valmistaja Boeingia tekemään pikaisesti parannuksia koneeseen. Yhtiölle on annettu huhtikuun puoliväliin asti aikaa tehdä muutokset.