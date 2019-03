Sunnuntaina 157 ihmistä surmannut Ethiopian Airlinesin lentoturma rikkoi kansainvälisen lentoliikenteen rauhan kuin lampeen heitetty kivi, jonka nostattamat väreet kasvoivat tiistaina myrskyaalloiksi.

Päivän mittaan maa toisensa jälkeen ilmoitti lentoturmassa käytetyn Boeingin 737 MAX 8 -konetyypin olevan pannassa omissa ilmatiloissaan. Illansuussa Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA otti käyttöönsä järeimmän aseensa ja kielsi MAX 8:n sekä MAX 9:n käyttämisen kaikissa EU-maissa.

Kielto on jäsenmaita sitova ja voimassa toistaiseksi.

– Lentoturvallisuusvirasto on näiden konetyyppien lentokelpoisuuden arvioinut ja päätynyt siihen, että niillä ei tässä vaiheessa lennetä ennen kuin toimenpiteitä on suoritettu. Tämä on meitä sitova päätös ja tyydymme tähän, kertoi Traficomin ilmailujohtaja Pekka Henttu.

Suomessa Boeing 787 MAX 8 -koneilla operoivat Norwegian , TUI ja FlyDubai . Matkustajia pyydetään seuraamaan yhtiöiden tiedotusta ja Finavian sivuja.

Tiistaina peruuntui vain yksi Norwegianin lento Helsingistä Ouluun ja muutamat Norwegianin ulkomailta saapuvat lennot olivat myöhässä, kerrottiin Finaviasta.

Lentoyhtiöt leikkasivat siipensä

Monet suuret lentoyhtiöt reagoivat tilanteeseen jo ennen kieltoa. Lentojen keskeyttämisestä ilmoittivat tiistaina muun muassa Norwegian ja Turkish Airlines .

Norwegianin laivastossa siipensä menettäneitä konemalleja oli 18 kappaletta ja Turkish Airlinesin valikoimassa 12.

Tiedotteessaan EASA kuvaili lentokieltoa varotoimenpiteeksi ja korosti sitä, ettei Etiopian lento-onnettomuuden syy ollut vielä selvillä.

– EASA jatkaa saatavilla olevan datan analysoimista. Onnettomuustutkinta jatkuu, ja tässä vaiheessa on liian varhaista tehdä johtopäätöksiä onnettomuuden syistä.

Etiopian pääkaupungin Addis Abeban ulkopuolelle minuutteja nousun jälkeen pudonnut lentokone oli Boeingin uutuusmalli, joka petti matkustajansa jo toista kertaa lyhyen ajan sisään.

Sama konemalli putosi taivaalta viime vuoden lokakuussa, kun Lion Airin lento syöksyi maahan 13 minuuttia Jakartan lentokentältä nousun jälkeen. Onnettomuudessa kuoli 189 ihmistä.

Lentokieltoja myös EU:n ulkopuolella

-

Boeingin pörssikurssi sukelsi

Myös EU:n ulkopuolella monet maat ilmoittivat kieltäneensä konemallin käytön. Porttikielto taivaisiin on langetettu konemallille muun muassa Australiassa, Singaporessa ja Etelä-Koreassa. Kiina ja Indonesia kielsivät konemallin lentämisen omilta lentoyhtiöiltään jo maanantaina. Myöhään tiistaina myös Intia ilmoitti lentokiellosta.

Yhdysvalloissa ilmailuhallinto FAA ei vielä tiistai-iltaan mennessä ollut kieltänyt mallin käyttöä, mutta on vaatinut valmistaja Boeingia tekemään pikaisesti parannuksia koneeseen. Yhtiölle on annettu huhtikuun puoliväliin asti aikaa tehdä muutokset.

Boeingin osakkeen syöksy jyrkkeni tiistaina alkuillasta 7,3 prosenttiin. Maanantaina Boeing menetti arvostaan 5,3 prosenttia, ja pahimmillaan osake oli 12 prosenttia miinuksella.