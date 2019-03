Etiopian turmakoneen malli käytössä myös Suomeen lentävillä yhtiöillä

Noin kymmenkunta Suomeen lentävää lentoyhtiötä käyttää konetyyppiä, joka oli käytössä Etiopian turmalennolla. Millään suomalaisella lentoyhtiöllä se ei kuitenkaan ole käytössä, kertoo Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin ilmailujohtaja Pekka Henttu.

Boeingin 737 MAX 8 -mallin kone putosi eilen maahan Etiopiassa pian nousun jälkeen. Lokakuussa sama tapahtui Lion Air -yhtiön samanmalliselle koneelle Indonesiassa.

Henttu ei halua tarkemmin yksilöidä, mitkä yhtiöt koneita käyttävät. Tietoa ei ole, lentävätkö yhtiöt juuri kyseisellä konetyypillä Suomeen.

– Joissakin tapauksissa, mutta ei aina, matkustaja näkee matkustusdokumenteista, millä konetyypillä hänen varaamaansa lento lennetään, Henttu kertoo.

– Harmillista, että tieto ei ole matkustajan käytettävissä helposti.

Konetyyppi rikkonut valmistajan tilausennätyksiä

Etiopian onnettomuuden syy selviää lopullisesti vasta onnettomuustutkinnan valmistuessa. Lopullista tutkintaraporttia voidaan joutua odottamaan vuosi tai kaksikin, mutta onnettomuuden mahdollista syytä on jo spekuloitu. Henttu korostaa, että kyse on alustavasta arvailusta.

– On viitteitä ja spekulointia siitä, että yhteisenä tekijänä saattaisi olla korkeusohjausjärjestelmä, mutta vasta lentotallennetietojen analysointi antaa asiasta varmuuden.

Boeing 737 MAX 8 on uusi versio aiemmasta konetyypistä.

– Aina silloin tällöin uusilla koneilla on ollut ongelmia. Niitä on silloin tutkittu erityisellä suurennuslasilla. Uusiakin konetyyppejä on lähihistoriassa asetettu lentokieltoon tai toimintarajoitusten piiriin.

Boeing 737 MAX -koneperheeseen kuuluvat 7-, 8-, ja 9-mallit ja tuleva 10-malli. Valmistaja mainostaa verkkosivuillaan, että 737 MAX -sarja on yhtiön historian ripeimmin myyty konemalli. Sitä on tilattu yli 5 000 kappaletta sadalle eri asiakkaalle.

Henttu ei lähde spekuloimaan sillä, vaikuttaako mahdollinen vika koneperheen kaikkiin tyyppeihin.

– On toki mahdollista, että vika vaikuttaa vain 8-malliin. Koneissa muun muassa runkopituudet ovat erilaisia.

Koneperhettä käyttävistä tahoista Norwegian on jo ilmoittanut jatkavansa Boeing 737 MAX -koneiden käyttöä, sillä yhtiön koneet toimivat normaalisti. Boeingin verkkosivujen mukaan kone kuuluu myös muun muassa Turkish Airlinesin , Ryanairin , LOT Polish Airlinesin ja Icelandairin laivastoihin.

"Kyse luottamuksesta lentoliikennejärjestelmään"

Hentun mukaan Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA ottaa kantaa koneen turvallisuuteen, kun onnettomuuden tutkinta etenee. Sitä ennen päätöksen lentokielloista tai muista käyttörajoituksista tekee lentokoneen valmistaja tai sille tyyppihyväksynnän antanut viranomainen, tässä tapauksessa Yhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA.

Myös kansallinen viranomainen tai konetta käyttävät lentoyhtiöt voivat rajoittaa lentoja. Näistä molemmista on jo saatu esimerkkejä. Ethiopian Airlines -yhtiö on asettanut konetyypin väliaikaiseen lentokieltoon, samoin Kiinan ja Indonesian kansalliset viranomaiset.

Henttu korostaa, että lentokielto on hyvin harvinainen ja äärimmäinen toimenpide, vaikka rajoitukset on tehty epäilypohjalta. Hänen mukaansa se kuvastaa ilmailualan konservatiivisuutta turvallisuusasioissa.

– Isossa kuvassa on kyse kansalaisten luottamuksesta lentoliikennejärjestelmään. Toivon, että yhtiöt tarpeen tullen kantavat siihen liittyvän vastuunsa.