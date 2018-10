Etsijät uskovat paikantaneensa Indonesian turmakoneen rungon

Etsijät uskovat paikantaneensa maanantaina Jaavanmereen syöksyneen indonesialaisen Boeing-matkustajakoneen rungon. Asiasta kertovan Indonesian sotilasjohtaja Hadi Tjahjanton mukaan etsijät ovat vakuuttuneita, että kaikuluotain on paikantanut Boeing 737-MAX -koneen, jonka kyydissä oli 189 ihmistä. Varmuutta rungon löytymisestä ei kuitenkaan vielä ole.

Viranomaiset ovat etsineet koneen runkoa noin 30–40 metrin syvyydestä, ja toiveissa on myös ollut mustien laatikkojen löytyminen. Uutiskanava CNN on kertonut, että tutkijat ovat havainneet ääniä, jotka saattavat auttaa löytämään mustan laatikon. Asiasta kertoi uutiskanavalle Indonesian kansallisen liikenneturvallisuuskomitean apulaisjohtaja tekstiviestillä.

Apulaisjohtajan mukaan mustan laatikon tarkka paikantaminen vaatii kuitenkin vielä teknisiä ponnistuksia. Mustan laatikon avulla tutkijat voisivat selvittää turman syyn. Syyksi on arvioitu muun muassa teknistä vikaa.

Etsinnöissä apuna sukeltajia, laivoja ja helikoptereita

Myös koneessa olleiden ihmisten etsinnät ovat jatkuneet. Etsinnöissä on löydetty muun muassa ruumiinosia. Viranomaiset kertoivat keskiviikkona, että löydetyt osat on kerätty 48 ruumispussiin. Kaikkien koneessa olleiden 189 ihmisen on uskottu kuolleen. Lisäksi merestä on löydetty matkustajien omaisuutta.

Etsinnöissä apuna on käytetty muun muassa kaikuluotaimilla varustettuja sota-aluksia, helikoptereita ja kymmeniä sukeltajia.

Lion Air -yhtiön kone syöksyi mereen maanantaina. Kone nousi Indonesian pääkaupungista Jakartasta ja katosi tutkasta ennen turmaa. Lento oli matkalla Pangkal Pinangin kaupunkiin Bangkan saarelle.

Kone oli pyytänyt palaamislupaa ennen tutkasta katoamista, mutta tutkatietojen mukaan kone ei kääntynyt takaisin eikä raportoinut hätätilanteesta. Pian palaamisluvan pyytämisen jälkeen koneeseen menetettiin yhteys.