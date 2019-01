Etsinnät taukoavat viikonlopuksi – "Näin monen kuolema lumivyöryssä harvinaista Norjassa"

Norjan poliisin mukaan maan pohjoisosassa lähellä Tromssaa kadonneiden neljän ihmisen ei odoteta enää löytyvän elossa. Kolme suomalaista ja yksi ruotsalainen katosivat keskiviikkona matkalla Blåbärfjelletin huipulle. Alueella tapahtui katoamisen aikoihin suuri lumivyöry.

Norjassa on hyvin harvinaista, että neljä ihmistä menehtyy yhdellä kertaa lumivyöryssä, kertoo Tamokdalenin alueella Pohjois-Norjassa asuva matkailuyrittäjä Aadne Olsrud.

– Jos Blåbärfjelletillä keskiviikkona kadonnut nelikko on kuollut, tämä olisi kuulemani mukaan kolmanneksi pahin lumivyöryturma Norjassa toisen maailmansodan jälkeen, Olsrud kertoi STT:lle puhelimitse.

Yksittäisiä kuolonuhreja lumivyöryt sen sijaan vaativat Norjassa hänen mukaansa useammin kuin kerran vuodessa.

Olsrud arvioi perjantaina illalla, että toivoa tunturiin kadonneiden löytämiseksi elossa ei enää juuri ollut.

– Aiemmat kokemukset viittaavat vahvasti siihen, että yli 40 tuntia lumivyöryn jälkeen kadoksissa olleita ei löydetä hengissä.

Norjassa Tromssan poliisi tviittasi perjantaina illalla, että kadonneiden etsintä joudutaan keskeyttämään viikonlopuksi vaikeiden sääolojen takia.

Mukana etsintäpartiossa

Viranomaisten tietojen mukaan kadonneilla oli mukanaan laitteita, jotka lähettävät lumivyöryssä signaalia. Olsrud sanoo olleensa itse mukana pelastusoperaatiossa Blåbärfjelletillä.

– Saimme kuuluviin kaksi heikkoa tällaista signaalia. Olimme kuitenkin vasta tutkimassa, sallivatko olosuhteet varsinaisen etsintäryhmän lähettämisen sinne ylös.

Hyvin heikko sää on Olsrudin mukaan jarruttanut etsintä- ja pelastusoperaatiota vuorella. Se saatiin käyntiin vasta perjantaina.

– Myös perjantaina illalla etsintä oli lopetettava, tällä kertaa sumun vuoksi.

Olsrud lisäsi, että hän ei itse tavannut ketään suomalaiskolmikosta eikä näiden kanssa vuorelle kadonnutta ruotsalaista naista ennen ryhmän omatoimista hiihtomatkaa.

– Tapasin kylläkin heidän kanssaan tunturiin lähteneen ruotsalaisen miehen sen jälkeen kun tämä oli selvinnyt takaisin alas.

Ryhmän viides jäsen, ruotsalaismies, hälytti apua, kun ei tavoittanut ystäviään kännykällään.

Yksi kadonneista oli opiskellut varautumista lumivyöryihin

Yksi Norjassa kadonneista kolmesta suomalaismiehestä oli opiskellut tänä talvena off-piste-laskettelua, jonka opetukseen sisältyy varautumista lumivyöryihin, kertoo opettaja Henrik Jern STT:lle. Jern on vastaava opettaja ruotsinkielisen Axxell-oppilaitoksen eräopaskurssilla Kemiössä.

– Jos valitsee off-piste-laskettelun (eli vapaalaskun) opinnot, niihin sisältyy aika runsaasti varautumista lumivyöryihin. Opetamme, millaiset riskit ovat, missä niitä ilmenee ja miten niitä vältetään reitin suunnittelulla.

Jernin mukaan kyseinen Axxellin opiskelija on syntynyt vuonna 1989. Hän on Pohjalaisen ja Ilkan mukaan maalahtelainen.

Toinen kadonnut, vuonna 1982 syntynyt mies on hänkin opiskellut Axxellissa aiemmin. Hän on Jernin mukaan lähtöisin Pietarsaaresta. Lehtien mukaan tämän miehen nykyinen asuinpaikka on Kemiönsaaren Taalintehdas.

Kolmas kadonnut suomalainen on Pohjalaisen ja Ilkan mukaan vaasalainen, vuonna 1986 Mustasaaressa syntynyt mies. Hänellä ei ole mitään yhteyttä eräopaskoulutukseen.

– Tämä kolmas kadoksissa oleva suomalaismies on tietojeni mukaan toisen Axxellissa opiskelleen ystävä, Jern lisäsi STT:lle.

Paluumatkalla Pohjois-Norjasta

Suomalaiskolmikko oli Jernin mukaan palamassa jääkiipeilykurssilta Pohjois-Norjan Lyngenistä, kun he olivat päättäneet kotimatkalla lähteä retkelle, jolla he ja mukana ollut ruotsalainen nainen katosivat Blåbärfjelletillä keskiviikkona.

Axxellin eräopaskurssin opiskelijoiden ainejärjestö Vigu rf on Jernin mukaan järjestänyt jääkiipeilykursseja Lyngenissä jo useita vuosia.

Axxell on ruotsinkielinen ammatillinen ja yleissivistävä oppilaitos. Yhdeksällä paikkakunnalla toimivalla opinahjolla on noin 3 700 opiskelijaa.