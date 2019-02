Euroopan ja Yhdysvaltain välillä on "jäinen kuilu", arvioi Upin johtaja Münchenin turvallisuuskonferenssia

Etelä-Saksaa hellineestä aurinkoisesta varhaiskeväästä ei ollut ajoin tietoakaan Münchenin tämänvuotisessa turvallisuuskonferenssissa. Keskenään kiistelevät suurvallat puhuivat sujuvasti toistensa ohi, mutta samoin tekivät myös vanhat liittolaiset Yhdysvallat ja Eurooppa.

Kokousta seuranneen Ulkopoliittisen instituutin johtajan Teija Tiilikaisen mukaan Yhdysvaltain varapresidentin Mike Pencen ja Saksan liittokanslerin Angela Merkelin perättäiset puheet osoittivat, miten huonolla tolalla poliittinen suhde Atlantin yli on.

– Siinä välissä on kyllä jäinen kuilu, Tiilikainen kuvaa tunnelmaa.

Hänen mukaansa saksalaisetkin näyttävät siirtäneen nyt politiikkansa painopistettä transatlanttisuudesta enemmän eurooppalaiseen suuntaan. Merkelin puhetta Tiilikainen arvioi yhdeksi parhaista, mitä hän on liittokanslerilta kuullut.

"Maailmanjärjestyksen pakka on sekaisin"

INF-ohjussopimuksen ohella Tiilikaisen mieleen jäi konferenssista päällimmäisenä Kiinan näyttävä esiintyminen. Puheissa kannatettiin monenkeskistä yhteistyötä, sopimuksia ja ihmisoikeuksia, mutta Tiilikaisen mukaan viesti oli selvä: me toimimme täysin omilla ehdoillamme.

– Kiina tulee hitaammin samaa latua kuin Venäjä ja haluaa rakentaa suurvalta-asemaa, jossa oma toiminta on aina oikeutettua, Tiilikainen kuvasi.

Samoin kuin Yhdysvaltain tapauksessa, Kiinan puheista kuultaa Tiilikaisen mukaan se, että kansainväliset säännöt ovat lopulta pienempiä ja heikompia varten.

Tunnelma Münchenissä ei Tiilikaisen mukaan ollut tänä vuonna niin akuutin kireä kuin heti Krimin valtauksen tai presidentti Donald Trumpin valinnan jälkeen. Tämä ei tarkoita, että asiat olisivat kehittyneet parempaan.

– Ehkä on vain totuttu isoihin ongelmiin, Trumpiin ja siihen, että maailmajärjestyksen pakka on sekaisin. Horisontti on sumentunut, Tiilikainen sanoo.

Iran Euroopalle: Pankaa kampoihin USA:lle

Turvallisuuskonferenssin viimeisenä päivänä teema on perinteisesti ollut Lähi-itä, missä toisten ohi puhuminen on jo pitkä perinne. Iranin sanavalmis ulkoministeri Mohammad Javad Zarif moitti odotetusti Yhdysvaltoja mutta tarttui myös lännen keskinäisiin erimielisyyksiin.

Hänen mukaansa Iranista sairaalloisen pakkomielteen kehittänyt Yhdysvallat yrittää ylimielisyydessään painostaa myös Euroopan toimimaan omaa etua vastaan.

– Yhdysvallat ei vaadi Eurooppaa noudattamaan kansainvälistä oikeutta vaan rikkomaan sitä, Zarif huomautti.

Hän kehotti pohtimaan tilannetta, jossa Iranin tilalla olisi Kiina, ja Yhdysvallat haluaisi Euroopan katkaisevan kaupan sen kanssa.

– Toimikaa nyt siten kun toimisitte siinä tilanteessa, jotta sellaista ei koskaan tulisi. Muuten kiusaajasta tulee vain suurempi kiusaaja, Zarif sanoi Yhdysvaltoihin viitaten.