Euroopan neuvosto valitsee itselleen uuden pääsihteerin – Venäjäkin jälleen mukana äänestyksessä, jos valtuuskunnan kokoonpano hyväksytään

Euroopan neuvosto (EN) valitsee tänään itselleen uuden pääsihteerin norjalaisen Thorbjörn Jaglandin seuraajaksi. Jagland on toiminut neuvoston pääsihteerinä vuodesta 2009.

Ehdokkaat EN:n parlamentaarisen yleiskokouksen (PACE) äänestyksessä ovat Belgian varapääministeri Didier Reynders sekä Kroatian ulkoministeri Marija Pejcinovic Buric.

Yleiskokouksessa kiistellään samaan aikaan Venäjän paluusta EN:n täysivaltaiseksi jäseneksi. Yleiskokous hyväksyi paluuta puoltavan päätöksen äänestyksessä aikaisin tiistaina. Venäjän ehdottaman parlamentaarikkovaltuuskunnan kokoonpano on kuitenkin haastettu, ja nimilistan hyväksymisestä on niin ikään tarkoitus päättää vasta tänään.

Venäjän ehdottamaan valtuuskuntaan kuuluu useita henkilöitä, jotka ovat sekä EU:n että Yhdysvaltain määräämien pakotteiden kohteena.

Venäjä on uhannut jättää EN:n kokonaan, jos se ei voi osallistua äänestykseen uudesta pääsihteeristä. Venäjän äänioikeus yleiskokouksessa peruttiin vuoden 2014 Krimin valtauksen jälkeen eikä Venäjä myöhemmin lähettänyt edustajiaan yleiskokoukseen ja keskeytti myös jäsenmaksujensa maksamisen.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on järjestö, joka edistää ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiokehitystä. Euroopan neuvosto ja Euroopan unioni sekoitetaan joskus toisiinsa. Molempien tunnuksena on sama tähtilippu ja hymni. EN:n toimipaikka on Strasbourgissa EU-parlamentin naapurissa.

Suomi liittyi neuvoston jäseneksi 1989.