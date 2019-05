Euroopan neuvoston ulkoministerikokous alkoi Helsingissä, Sipilä huolissaan takaiskuista – Ukraina arvelee neuvoston antavan periksi Venäjälle

Euroopan neuvoston ulkoministerikokous on alkanut Finlandia-talolla Helsingissä. Puheenjohtajamaa Suomen tervehdyksen esittäneen pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan muun muassa oikeusvaltioperiaate, lehdistönvapaus ja naisten oikeudet ovat viime aikoina kokeneet paikoin takaiskuja.

– Nämä ovat uutisia, joita ei nykypäivän Euroopassa odottaisi kuulevansa, Sipilä sanoi.

Medialta suljetussa ministerikokouksen keskustelussa esille noussee Venäjän tulevaisuus Euroopan neuvostossa. Euroopan neuvosto perui Venäjän äänioikeuden neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa sen jälkeen kun maa oli liittänyt itseensä Ukrainalle kuuluvan Krimin.

Vastatoimena Venäjä keskeytti kaksi vuotta sitten jäsenmaksujensa maksamisen neuvostolle.

Ukrainan ulkoministeri Pavlo Klimkin jäi pois kokouksesta ukrainalaismedioiden mukaan vastalauseena sille, että Venäjä pyritään palauttamaan takaisin neuvoston työhön. Maata edustaa Helsingissä varaulkoministeri Sergiy Kyslytsya.

Uusia menettelytapoja ehdotetaan

Ukraina lienee reagoinut yhteen ulkoministerikokouksessa hyväksyttävistä loppuasiakirjoista, jonka ehdotuksessa pidetään hyvänä, että kaikki jäsenmaat osallistuisivat kesäkuussa parlamentaarisen yleiskokouksen istuntoon sekä Euroopan neuvoston uuden pääsihteerin valintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa Venäjää, vaikka maata ei nimeltä mainita.

Tekstissä myös ehdotetaan uutta selkeää ja ajallisesti määriteltyä menettelytapaa tapauksiin, joissa jäsenmaa ei noudata Euroopan neuvoston perussääntöä tai arvoja. Tässä toimisivat yhteistyössä neuvoston ministerikomitea, pääsihteeri ja parlamentaarinen yleiskokous.

Luonnos on kuitenkin tasapainoilua. Tekstissä todetaan, että vastuu tilanteen korjaamisesta on ensi sijassa jäsenvaltiolla, joka on Euroopan neuvoston sääntöjä vastaan rikkonut. Myös velvoite hoitaa jäsenmaksut sekä vaatimus toisten valtioiden alueellisen koskemattomuuden kunnioittamisesta saavat maininnan. Venäjä on rikkonut näitä molempia.

Saksan ulkoministeri Heiko Maasin mukaan Venäjä kuuluu Euroopan neuvostoon "kaikkine oikeuksineen ja velvoitteineen".

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) johtaman ulkoministerikokouksen päätteeksi neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Suomelta Ranskalle.

Eilen illalla 47 jäsenvaltion edustajat juhlivat Finlandia-talolla ihmisoikeuksia ja demokratiaa puolustavan neuvoston 70-vuotistaivalta.

Upin asiantuntija: "Venäjä on voittanut"

Ulkopoliittisen instituutin (Upi) EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelman johtaja Arkady Moshesin mukaan Venäjän äänivaltaisuuden palauttaminen olisi Venäjälle merkittävä periaatteellinen voitto.

Moshesin mukaan Venäjä ei ole taipunut kompromisseihin tai antanut periksi missään niistä asioista, joiden vuoksi se suljettiin neuvoston ulkopuolelle.

– Venäläiset taktiikat, joissa kompromisseihin ei suostuta, ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi. Venäjä on voittanut.

Moshes pitää perjantain ministerikokousta periaatteellisesti merkittävänä, vaikka sen konkreettiset poliittiset seuraukset jäisivätkin vähäisiksi. Hänen mukaansa Euroopan maiden ja Venäjän suhteet pysyvät entisellään.

– Suhteet pysyvät sellaisina, mitä ne ovat: ongelmallisina ja konfliktinomaisina. EU-pakotteista pidetään kiinni ja retoriikkaa jatketaan. Talousasioiden suhteen asiat eivät kuitenkaan ole huonosti Venäjän vinkkelistä. Venäjän ja Euroopan välinen kauppa kasvaa pakotteista huolimatta, ja Euroopan infrastruktuurin riippuvuus Venäjästä kasvaa Nord Stream 2:n (kaasuputki) myötä.