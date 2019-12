Euroopan suurin sianlihan tuottaja Saksa taistelee afrikkalaista sikaruttoa vastaan koirilla ja sähköaidoilla

Vainukoiria, droneja ja sähköaitoja. Muun muassa näitä Saksa käyttää estääkseen villisikoja tuomasta afrikkalaista sikaruttoa maahan ja aiheuttamasta katastrofia maan sianlihantuotannolle.

– Kysymys ei enää ole se, tuleeko afrikkalainen sikarutto Saksaan, vaan milloin se tulee, kertoo Saksan metsästäjäyhdistyksen tiedottaja Torsten Reinwald.

Virus ei aiheuta vaaraa ihmisille, mutta sioille ja villisioille se voi aiheuttaa hengenvaarallista verenvuotoa. Jos tauti pääsee leviämään Saksan maatiloille, siitä pääsee eroon vain massateurastuksilla, mikä olisi painajainen saksalaisille lihantuottajille.

Saksa tuottaa vuosittain viisi miljoonaa tonnia sianlihaa, josta puolet menee vientiin, mikä tekee siitä Euroopan suurimman lihanviejän. Jo yksi sikaruttotapaus aiheuttaisi tuhoa.

– On hyvin todennäköistä, että Kiinan kaltaiset maat julistaisivat täyden tuontikiellon, arvioi Sarah Dhem Saksan lihantuottajien yhdistyksestä.

Näin tapahtui esimerkiksi viime vuonna, kun Belgiassa todettiin muutama tautitapaus.

Kiinan tuontikielto aiheuttaisi Saksan lihantuottajille miljardien eurojen tappiot, ja Euroopan markkinoille tulvisi halpaa sianlihaa.

Tauti levinnyt jo melkein Saksaan

Tosissaan hälytyskellot alkoivat soida, kun afrikkalaista sikaruttoa löydettiin Nowogrod Bobrzanskista Puolasta vain 40 kilometriä Saksan rajalta.

Esimerkiksi Saarlandin osavaltiossa lähellä Ranskan rajaa vainukoiraryhmät etsivät kuolleita villisikoja, jotta mahdolliset viruksenkantajat voidaan poistaa mahdollisimman nopeasti. Saksissa Puolan rajalla taas käytetään infrapunakameroilla varustettuja droneja sairastuneiden villisikojen paikantamiseen. Pohjoisemmassa Mecklenburg-Etu-Pommerissa valmistellaan 50 kilometrin sähköaitaa villisikojen pysäyttämiseksi.

Myös Tanska on aloittanut aitaustyöt 70 kilometrin mittaisella Saksan-rajallaan, sillä se pitää taudin leviämistä Saksaan väistämättömänä.

Saksa hyötynyt taudista tähän asti

Vaikka tähän asti taudin todennäköisimpänä levittäjänä oli pidetty ihmisen huolimatonta lihatuotteiden käsittelyä, nyt ollaan huolestuneita nimenomaan villisioista.

– Todennäköisyys taudin leviämiseen rajan ylittävän sairaan villisian tuomana on erittäin korkea – korkeampi kuin ihmisten aiheuttama riski, sanoo sikaruttoasiantuntija Sandra Blome eläinten hyvinvointia tutkivasta Friedrich-Loeffler-instituutista.

Kohtalon ivana voi pitää sitä, että tähän asti Saksa on hyötynyt afrikkalaisesta sikarutosta. Kiinassa toistatuhatta sikaa on kuollut tai teurastettu taudin vuoksi, mikä on nostanut sianlihan hintaa ja lisännyt sen tuontia Kiinaan.