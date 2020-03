Euroopassa jo neljännesmiljoona koronatartuntaa – Saksa otti massatestauksen linjan, paavi säästyi tartunnalta

Euroopassa on todettu jo yli 250 000 koronavirustartuntaa. Tämä tarkoittaa, että yli puolet maailman koronavirustartunnoista on todettu Euroopassa.

Asia ilmenee uutistoimisto AFP:n laskuista, jotka perustuvat Maailman terveysjärjestö WHO:n lukuihin.

Etenkin Italiassa ja Espanjassa tilanne on hälyttävä. Maissa todetut tartunnat muodostavat yli puolet kaikista Euroopan tartunnoista.

Tartuntojen todellisen määrän uskotaan olevan huomattavasti suurempi, sillä useat maat testaavat ainoastaan vakavista oireista kärsivät tai sairaalahoitoa vaativat.

Maailmanlaajuisesti myös koronakuolemia on eniten Italiassa ja Espanjassa. Italiassa kuolemia on raportoitu yli 7 500 ja Espanjassa yli 4 000.

Virukseen on Euroopassa kuollut yhteensä yli 14 600 ihmistä.

Eurooppa on tällä hetkellä pahiten koronavirukselle altistunut alue. Tästä huolimatta WHO:n Euroopan toimiston aluejohtaja Hans Kluge sanoi tiedotustilaisuudessa, että ilmassa on "lupaavia merkkejä" paremmasta.

– Italiassa on eniten tartuntatapauksia, mutta tartuntojen kasvu siellä on hieman hidastunut. On kuitenkin liian aikaista todeta, että pandemia olisi huipussaan Italiassa, Kluge totesi.

Maailmanlaajuisesti tartuntoja on todettu yli 480 000.

Ruotsissa koronakuolemat nousuun

Ruotsissa 66 ihmistä on tähän mennessä kuollut koronavirukseen, kertoo maan kansanterveysviranomainen. Menehtyneiden määrä on noussut vuorokaudessa 24:llä. Vajaat 180 potilasta on ollut tai on parhaillaan tehohoidossa virustartunnan takia.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan paine on selvästi lisääntynyt terveydenhoidossa erityisesti Tukholman alueella. Tegnellin mukaan Tukholman tai jonkin muun alueen eristäminen ei kuitenkaan ole Ruotsissa ajankohtaista.

Tegnellin mukaan tartunnat ovat Ruotsissa levinneet enemmän koko maahan kuin Suomessa.

Saksa massatestaa

Toisin kuin useat muut Euroopan maat, Saksa on ottanut käyttöön "Etelä-Korean mallin" ja tehostanut koronavirustestaamistaan. Maassa tehdään jopa puoli miljoonaa testiä viikossa.

– Saksan matalat kuolinluvut tartunnan saaneisiin nähden voidaan selittää sillä, että diagnosoimme ja testaamme valtavasti, virologisen instituutin johtaja Christian Drosten sanoo.

Virologin mukaan tavoitteena on todeta tartunnat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta hoitoa vaativat voidaan hoitaa ja kotona pärjäävät eristää.

Saksassa on todettu vajaat 40 000 koronavirustartuntaa. Virukseen on kuollut maassa noin 220 ihmistä.

Britanniassa puolestaan koronakuolemia on tilastoitu yli 460, kun tartuntoja on neljä kertaa vähemmän kuin Saksassa eli vajaat 10 000. Tiistaina maa aloitti tiukat rajaamistoimet ja määräsi kaikki vähemmän välttämättömät palvelut ja tilat suljettaviksi.

Lontoo aikoo ensi viikolla avata koronapotilaille väliaikaisen 4 000-paikkaisen sairaalan messukeskukseen.

EU etsii yhteistä linjaa

Ensishokin jälkeen yhteisiä toimia koronaviruksen tuomaan kriisiin etsitään monella rintamalla. Maailman rikkaimmista maista koostuva G20-ryhmä on koolla tänään videolinkin välityksellä. Kokouksen toivotaan rauhoittavan kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita.

Samaan aikaan EU:ssa etsitään unionin yhteistä linjaa koronaviruskamppailuun. Pandemian ensivaiheessa valtiot keskittyivät lähes ainoastaan kansallisiin toimiin ja muun muassa sulkivat rajojaan.

– Kun Euroopan piti osoittaa tukea toinen toiselleen, liian moni piti aluksi huolta vain itsestään, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von Leyen sanoi ennen videokeskusteluja.

Alustavien tietojen mukaan EU-johtajat keskustelevat muun muassa unionin yhteisestä sairaalatarvikkeiden hätävarastosta ja jäsenmaiden välisten suljettujen rajojen asteittaisesta poistamisesta.

Mediat: Paavilla ei tartuntaa

Myös paavi Franciscus on testattu koronaviruksen varalta, italialaismediat kertovat. Paavin testitulos oli negatiivinen.

Huolet paavin mahdollisesta altistumisesta kirvoitti tieto paavin lähipiirissä havaitusta koronavirustartunnasta. Mediatietojen mukaan tartunnan saanut pappi on paavin läheinen avustaja, joka on vuosia asunut samassa rakennuksessa paavin kanssa.

83-vuotiaalla Franciscuksella kerrottiin olleen flunssaoireita viime kuussa, jonka jälkeen katolisen kirkon johtaja vietti viikot lähinnä omassa huoneessaan.

Vatican News -uutissivuston mukaan Vatikaanivaltiossa on todettu yhteensä neljä koronavirustartuntaa.

Venäjä keskeyttää lennot ulkomaille koronaviruksen vuoksi

Venäjä on jatkanut rajoitustoimiaan koronavirustartuntojen hillitsemiseksi maassa. Venäjä aikoo keskeyttää maahan saapuvan ja sieltä lähtevän kansainvälisen lentoliikenteen. Määräys tulee voimaan vuorokauden vaihtuessa perjantaiksi.

Ilmailuviranomaisten määräys koskee lähes kaikkia kansainvälisiä lentoja. Ainoastaan evakuointilennot, joilla Venäjän kansalaisia haetaan ulkomailta, jatkuvat perjantain jälkeen.

Määräyksen piirissä eivät ole Venäjän kotimaan lennot.

Venäjä on jo viime viikolla sulkenut rajansa, eivätkä ulkomaan kansalaiset ole päässeet maahan.

Aiemmin maaliskuussa Venäjä alkoi rajoittaa Euroopan-lentojaan. Rajoitusten piirissä olivat tuolloin EU-jäsenvaltioiden lisäksi Norja ja Sveitsi. Rajoitus ei kuitenkaan koskenut säännöllisiä lentoja Moskovan ja EU:n pääkaupunkien, Oslon sekä Geneven välillä.

Moskova sulkee kahviloita ja puistoja

Virallisten lukujen mukaan Venäjällä on todettu torstaihin mennessä yhteensä noin 840 koronatartuntaa. Moskovan pormestari Sergei Sobjanin on arvioinut todellisten tartuntojen määrän olevan huomattavasti virallisia lukuja korkeampi.

Pääkaupunki aikookin sulkea kahviloita, kauppoja ja puistoja lauantaista lähtien. Sobjanin sanoo, että kaikki vähemmän välttämättömät palvelut menevät Moskovassa kiinni viikon ajaksi.

Esimerkiksi ravintoloille sallitaan ainoastaan noutoruoan toimittaminen.

– Rajoitukset ovat ennennäkemättömiä Moskovan modernin ajan historiassa ja aiheuttavat haittoja. Ne ovat kuitenkin ehdottoman tärkeitä, jotta pystymme hidastamaan koronavirustartuntojen leviämistä ja laskemaan sairastuneiden määrää, Sobjanin sanoi torstaina.

Pormestari on myös kehottanut yli 65-vuotiaita moskovalaisia pysymään kodeissaan torstaista lähtien.

Yhdysvalloissa jo yli tuhat ihmistä kuollut

Yhdysvalloissa koronavirukseen kuolleiden määrä on ylittänyt tuhannen ihmisen rajan. Tartunnan saaneita kerrotaan olevan jo lähes 70 000, käy ilmi Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Todellisen tartuntamäärän arvioidaan olevan huomattavasti tätä korkeampi.

Kuolleiden määrä hyppäsi lyhyessä ajassa parilla sadalla, sillä vain muutamaa tuntia aikaisemmin kuolleita oli hieman yli 800.

Tartuntojen määrä Yhdysvalloissa on maailman kolmanneksi korkein. Edellä ovat Kiina ja Italia. Yhdysvalloissa tilanne on ankea erityisesti New Yorkin osavaltiossa. Yksinomaan New Yorkin kaupungissa viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 280 ihmistä.

Yhdysvaltain kongressi julkaisi aiemmin tässä kuussa arvion, jonka mukaan 70–150 miljoonaa ihmistä voisi saada tartunnan Yhdysvalloissa. Maan väkiluku oli 327,2 miljoonaa vuonna 2018.

Japanissa toistaiseksi suurin päivittäinen hyppäys tartuntamäärissä

Japani kertoi keskiviikkona 98 uudesta koronatartunnasta ja kahdesta kuolemantapauksesta, uutisoi CNN. Kyseessä oli suurin päiväkohtainen hyppäys tartuntamäärissä epidemian alun jälkeen.

Tartunnoista 41 on Tokiosta. Pääkaupungin kuvernööri kehotti kaupunkilaisia olemaan yhä valppaina ja toivoi, että he eivät lähtisi viikonloppuna matkoille kaupungin ulkopuolelle.

Japanissa on todettu CNN:n mukaan 2 003 koronavirustartuntaa, joista 712 on peräisin Diamond Princess -risteilijältä. Kuolleita on kaikkiaan 55.

Kiinassa on puolestaan toinen päivä peräjälkeen, kun viranomaiset eivät raportoineet ainoastakaan kotimaisesta koronavirustartunnasta. Sen sijaan viranomaisten mukaan ulkomailta tulleiden tartuntojen määrä nousi. Uusia ulkomailta tulleita tartunta oli 67, kun päivää aiemmin niitä oli 47.

Etelä-Korea kertoi torstaina 104 uudesta koronavirustartunnasta. Kaiken kaikkiaan sairastuneita on yhteensä 9 241, kertoi maan tartuntatautivirasto Guardianin mukaan. Kuolleiden määrä nousi viidellä, ja koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut nyt 131 ihmistä.