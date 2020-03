Euroopassa jo yli 25  000 kuollut koronavirukseen

Euroopassa on kuollut uuteen koronavirukseen jo yli 25 000 ihmistä, kertoo uutistoimisto AFP. Se perustaa tiedon omiin laskuihinsa.

Eniten kuolemia on ollut Italiassa ja Espanjassa. Vain neljännes Euroopan koronakuolemista on kirjattu näiden maiden ulkopuolella.

Todettuja tartuntoja Euroopassa on rekisteröity noin 400 000. Todelliset tartuntamäärät ovat huomattavasti suurempia, sillä läheskään kaikkia koronaviruksesta sairastuneita ei ole pystytty testaamaan.

Koko maailmassa virukseen on kuollut vajaat 35 000 ihmistä. Tartuntoja on todettu yli 700 000. Taudista on parantunut runsaat 140 000 ihmistä.

Koronaepidemia alkoi Kiinassa viime vuoden lopulla. Sittemmin se on laajentunut maailmanlaajuiseksi pandemiaksi.

Unkarin parlamentti hyväksyi pääministeri Orbanin koronapoikkeuslain

Unkarissa parlamentti on odotetusti hyväksynyt uuden koronapoikkeuslain. Se antaa pääministeri Viktor Orbanin hallitukselle laajat lisävaltuudet maan johtamiseen.

Hallitus voi muun muassa jatkaa poikkeustilaa omalla päätöksellään ilman parlamentin myötävaikutusta. Lisäksi koronaepidemiasta tai sen vastaisista toimista valeuutisia levittävät henkilöt voidaan tuomita vankeuteen.

Muun muassa kansalaisjärjestöt ja EU:n komissio ovat arvostelleet lakia.

Ruotsissa jo 146 koronaan kuollutta, suurin osa yli 70-vuotiaita

Ruotsissa koronaepidemiaan kuolleiden määrä on noussut jo 146:een. Uhrien määrä lisääntyi eilisestä 36:lla. Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan voimakas nousu voi johtua osittain tilastointiviiveestä viikonlopun aikana.

Menehtyneistä kaksi kolmasosaa on yli 70-vuotiaita ja lähes kaikki yli 50-vuotiaita. Kuolleista vain yksi on alle 30-vuotias.

Ruotsin koronaepidemia on edelleen pahin Tukholman alueella, missä on myös kirjattu selvästi yli puolet kuolemantapauksista.

Vahvistettuja koronatartuntoja on Ruotsissa kirjattu yli 4 000. Tehohoidossa on tai on ollut jo yli 300 potilasta.

Moskovassa alkoivat tiukat koronarajoitukset

Moskovassa on alettu tänään soveltaa koronavirusepidemian johdosta tiukkoja rajoituksia ulkona liikkumiseen. Kodista saa poistua vain aivan välttämättömille asioille.

Säädösten mukaan ruokaa ja lääkkeitä saa piipahtaa ostamaan. Myös roskapussin vienti ulos on sallittu, mutta koiraa ei saa lähteä ulkoiluttamaan sataa metriä kauemmas kotoa.

Pormestari Sergei Sobjanin ilmoitti yllättäen eilen illalla rajoituksista 12 miljoonan asukkaan kaupunkiin. Kadut pääkaupungissa olivat tänään hiljaisia, kahvilat ja ravintolat ovat sulkeneet ovensa jo aiemmin.

Venäjän pääministeri Mihail Mishustin kehotti tänään alueiden viranomaisia valmistautumaan samanlaisten rajoitusten käyttöönottoon myös muualla maassa. Murmanskin alueella on jo otettu samanlainen käytäntö kuin pääkaupungissa, ja Kaliningradin alueella rajoitukset astuvat voimaan huomenna.

Patriarkka: Rukoilkaa kotona

Vahvistettujen koronatapausten määrä nousi Venäjällä tiistaina 300:lla yli 1 800:aan, eli nopeammin kuin kertaakaan aiemmin vuorokauden kuluessa. Kuolemia on kirjattu ainakin yhdeksän.

RBK-uutiskanavan mukaan Moskovassa hiljattain tutkituista paristasadasta tartunnan saaneesta vain viidesosa oli oleskellut ulkomailla viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana. Lisäksi lähes puolet tartunnan saaneista oli 18–40-vuotiaita ja vajaat 10 prosenttia alaikäisiä.

Venäjä sulki tänään koronaepidemiaan liittyvänä varotoimena ulkorajansa. Lisäksi presidentti Vladimir Putin on kehottanut kansalaisia pysymään koko tämän viikon kotona töissä käymisen sijaan. Palkat kuitenkin maksetaan, Putin lupasi viime viikolla.

Vaikutusvaltainen ortodoksikirkko on tähän saakka vastustanut perustuslain vastaisena kirkkojen sulkemisia jumalanpalveluksilta, mutta nyt sekin näyttää taipuneen. Patriarkka Kirill kehotti eilen uskovaisia rukoilemaan toistaiseksi kotonaan.

– Voitte pelastua käymättä kirkossa, hän vakuutti.

- - - - - -

Korjattu aiempaa uutista klo 15.40: Moskovassa tutkituista tartunnan saaneista alaikäisiä oli vajaat 10 prosenttia, ei vajaat 19 prosenttia.