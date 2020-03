Euroopassa liikkumisrajoituksien odotetaan pitkittyvän – koronavirustartuntojen määrä jatkaa nousuaan

Euroopassa koronavirustartunnat ovat jatkaneet nousuaan ja eri maiden liikkumisrajoitusten odotetaan pitkittyvän.

Italian liikkumisrajoituksia pidennetään alkuperäisestä, kertoo pääministeri Giuseppe Conte. Hänen mukaansa rajoitukset ovat toimineet ja estäneet järjestelmän täydellisen romahduksen.

Conte kertoi asiasta Corriere della Sera -sanomalehdelle. Alun perin koko maahan julistettujen rajoitusten piti kestää 25. maaliskuuta asti, mutta nyt niitä jatketaan ainakin huhtikuun 3. päivään asti.

Italian koronavirustartunnat ovat jatkaneet kasvuaan. Conte kuitenkin toivoo tautihuipun olevan pian käsillä, mutta varoittaa, että paluu normaaliin kestää vielä paljon pidempään.

Italia kertoi eilen, että 475 ihmistä on kuollut päivän aikana koronavirukseen. Tämä on toistaiseksi korkein virallinen luku missään maassa yhdessä päivässä. Yhteensä kuolleita on Italiassa jo liki 3 000.

Myös Ranskassa kansanterveyslaitoksen johtaja ennustaa, että maan tiukkoja ulkonaliikkumisrajoituksia joudutaan jatkamaan alkuperäisestä kahdesta viikosta mahdollisesti neljään viikkoon.

Saksassa tartunnat nousivat lähes 3000:lla vuorokaudessa

Saksassa vahvistettujen koronatartuntojen määrä on noussut 11 000:een. Tartuntojen määrä nousi 2 800 tapauksella yhden vuorokauden aikana.

Saksassa on toistaiseksi kuollut koronaan parikymmentä ihmistä. Liittokansleri Angela Merkel varoitti eilen kansalaisia harvinaisessa tv-puheessa, että epidemia on Saksan sodanjälkeisen historian suurin haaste.

Espanjassa koronavirukseen on kuollut nyt 767 ihmistä, mikä on noin 30 prosentin nousu vuorokauden sisällä.

Maassa on todettu yli 17 000 tartuntaa, mikä on toiseksi suurin määrä Euroopassa Italian jälkeen.

El Pais -sanomalehden mukaan Espanjassa koronaviruksesta on kärsinyt pahiten Madridin alue, jossa osa sairaaloista on ollut erittäin kovilla potilaiden hoidossa.

Kiinassa ei yhtään uutta maan sisällä levinnyttä tartuntaa, Wuhanin eristys saattaa päättyä

Koronaviruspandemian keskiössä olleessa Kiinassa tilanne on taas hiljalleen alkanut näyttää paremmalta. Kiinassa ei ole todettu yhtäkään uutta maan sisällä levinnyttä koronavirustartuntaa, kertovat maan viranomaiset. Näin on ensimmäistä kertaa sitten tammikuun, jolloin maa alkoi raportoida tartuntamääriä.

Kiinassa kuitenkin kerrottiin 34 uudesta ulkomailta tulleesta tartunnasta. Kyseessä on suurin kasvu kahteen viikkoon. Maassa ollaankin huolissaan koronaviruksen toisesta aallosta.

Wuhanissa, josta koronaviruksen uskotaan lähteneen leviämään, ei tietojen mukaan ollut yhtään uutta tartuntaa. Kaupungin 11 miljoonaa asukasta ja lisäksi muut maakunnan yli 40 miljoonaa asukasta ovat olleet eristyksissä tammikuun lopusta.

Guardian kirjoittaa, että maakunnan eristys saattaa olla päättymässä. Sen mukaan Kiinan valtion tukema China Daily kertoo, että jos alueella ei todeta uusia tartuntoja 14 päivään, eristys saattaa päättyä. Lehden mukaan rajoitustoimia kuitenkin tarvittaisiin, jotta voitaisiin estää viruksen uudelleen leviäminen.

Liian tiukka eristys voi johtaa uuteen aaltoon

Asiantuntijat ovat olleet skeptisiä sen suhteen, onko Kiina onnistunut taltuttamaan viruksen vai onko tartuntoja tulossa lisää niin sanotussa toisessa aallossa. Osa asiantuntijoista on arvioinut, että esimerkiksi liian kovat eristämistoimenpiteet epidemian alussa voivat johtaa uusiin tartunta-aaltoihin myöhemmin.

– On selvää, että Kiinan toimenpiteet ovat päättäneet ensimmäisen aallon tartunnat, sanoi Hongkongin yliopiston epidemiologian ja biostatistiikan laitoksen johtaja Ben Cowling New York Timesille.

– Kysymys on kuitenkin, mitä toisessa aallossa tapahtuu. Kiinan toimenpiteet eivät välttämättä ole kestäviä pitkällä tähtäimellä.

Maakunnasta raportoitiin kahdeksasta uudesta kuolemasta. Nyt koko Kiinassa on koronaviruksen seurauksena kuollut 3 245 ihmistä.

Koko maassa lähes 81 000 ihmistä sairastui. Nyt enää hieman yli 7 200 on sairaana.

Poikkeustila päättyy Hokkaidossa

Japanissa Hokkaidon saari on kumonnut viime kuun lopussa julistetun poikkeustilan.

– Kumoamme suunnitellusti poikkeustilan maaliskuun 19. päivänä, Hokkaidon kuvernööri Naomichi Suzuki sanoi.

Hänen mukaansa näyttää siltä, että koronaviruksen leviäminen on laantumassa.

Saarella todettiin yli 150 tartuntaa, ja koronaviruksen seurauksena siellä kuoli kuusi ihmistä. Koko Japanissa on todettu yli 900 tartuntaa.

