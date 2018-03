Ex-agentti Skripal edelleen kriittisessä tilassa

Britannian poliisi laajensi perjantaina etsintöjään löytääkseen entisen venäläisagentti Sergei Skripalin myrkytyksen takana olleet tahot. Poliisin mukaan entinen kaksoisagentti Skripal yritettiin murhata hermomyrkyllä.

Poliisi eristi Skripalin kodin Salisburyn kaupungissa. Poliisi on eristänyt aiemmin italialaisen ravintolan ja pubin, jossa Skripalin ja tämän tyttären uskotaan käyneen ennen kuin heidät löydettiin tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä sunnuntaina. Molemmat ovat edelleen kriittisessä tilassa.

Vakavia oireita sai myös poliisi Nick Bailey, joka saapui ensimmäisten joukossa ostoskeskukseen. Bailey on kuitenkin jo paremmassa kunnossa ja hän kykenee istumaan sekä puhumaan.

Yhteensä noin 21:tä ihmistä on hoidettu tapauksen tiimoilta, kerrotaan poliisista.

– Heistä monia on hoidettu sairaalassa, heiltä on otettu verikokeita ja heitä on tuettu sekä neuvottu, poliisi Kier Pritchard kertoo.

Maylle kasaantuu paineita

Paineet rangaista myrkytyksen takana olevaa tahoa kasautuvat Britannian pääministeri Theresa Maylle, koska poliisi loukkaantui tapauksen yhteydessä vakavasti.

– Britannian kansalaisen, varsinkin poliisin liittyminen tähän tapaukseen vaatii välitöntä ja vahvaa toimintaa Britannian viranomaisilta, asiantuntija Mathieu Boulegue sanoo.

Sisäministeri Amber Rudd kutsui Skripalin tapausta pöyristyttäväksi, mutta kehotti ihmisiä antamaan poliisille tilaa ja aikaa tutkintaan.

May on sanonut, että hallitus ei epäröi ryhtyä toimiin, jos tapaukseen liittyy valtiollinen taho. Mahdollisia toimenpiteitä voisivat olla venäläisdiplomaattien karkottaminen tai Venäjällä ensi kesänä järjestettävien jalkapallon MM-kisojen boikotoiminen.

Britannia ei ole virallisesti syyttänyt Venäjää Skripalin myrkyttämisestä, mutta sekä maan lehdistön että poliitikkojen mukaan tapauksesta löytyy venäläisoperaatioille tunnusomaisia piirteitä.

Britannian ulkoministeri Boris Johnson on sanonut Skripalin tapauksen muistuttavan entisen venäläisagentti Aleksandr Litvinenkon tapausta. Litvinenko kuoli Lontoossa vuonna 2006 juotuaan myrkytettyä teetä. Britannia syytti Venäjää Litvinenkon kuolemasta.

Venäjän ulkoministeri puolestaan kuittasi väitteet Venäjän osallisuudesta täytenä propagandana. Sergei Lavrov kommentoi asiaa vieraillessaan Etiopiassa.

– He syyttävät meitä kaikesta, mikä menee länsimaisten kumppaniemme mielestä vikaan tällä planeetalla, Lavrov sanoo.