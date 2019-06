Expressen: Linköpingin räjähdys saattoi olla kohdistettu moottoripyöräjengin johtajaan

Ruotsalaisen Linköpingin eilinen räjähdys saattoi olla isku moottoripyöräjengin johtajaa vastaan, kertoo ruotsalainen Expressen.

Kohteena on voinut lehden tietojen mukaan olla No Surrender -moottoripyöräjengin johtoasemassa oleva 29-vuotias mies. Tutkinnanjohtaja Magnus Skoglund kertoi Expressenille, että tämä on yksi mahdollinen teoria, mutta ei ainut.

– Emme voi rajoittaa tällä hetkellä tutkintaa yhteen moottoripyöräjengiin tai yhteen ihmiseen. Se voisi vaarantaa koko tutkinnan, jos sen tekee liian aikaisin, Skoglund kertoi Expressenille.

Skoglundin mukaan mies on poliisin tiedossa.

Ainakin 20 ihmistä sai lieviä vammoja perjantaiaamuna tapahtuneessa räjähdyksessä.

Poliisin mukaan räjähdyksen syynä oli kerrostalon ulkopuolelle laitettu räjähdysaine. Skoglund kertoi Expressenille, että pommiteknikoilta saatujen alustavien tietojen mukaan räjähde oli luultavasti asetettu pyörävajaan tai sen viereen.

Räjähdys vaurioitti pahoin kahden läheisen kerrostalon julkisivua sekä ikkunoita ja parvekkeita. Expressenin mukaan 109 asunnon ikkunat olisivat hajonneet räjähdyksen vuoksi.

Vieressä yksi kaupungin vilkkaimpia katuja

Terroritekona räjähdystä ei perjantaisten tietojen mukaan tutkita, mutta Ruotsin suojelupoliisille Säpolle kerrottiin tapahtumasta.

Hälytys räjähdyksestä tuli perjantaina yhdeksän aikoihin aamulla paikallista aikaa. Poliisin tiedottaja Björn Öberg kertoo, että rakennuksen vieressä kulkeva Hamngatan on yksi Linköpingin vilkkaimmin liikennöityjä katuja.

– On aivan uskomatonta, ettei kukaan loukkaantunut vakavasti. Kello yhdeksän aikaan juhlapäivänä olisi pitänyt olla monia, jotka liikkuvat koteihinsa ja niistä pois, Öberg sanoo.

Poliisin tuoreesta teoriasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat.