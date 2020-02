FBI ratsasi Peter Nygårdin pääkonttorin New Yorkissa

Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI ja New Yorkin poliisi tekivät ratsian suomalais-kanadalaisen liikemiehen Peter Nygårdin, 78, pääkonttoriin New Yorkissa tiistaiaamuna paikallista aikaa, kertoo New York Times.

Useat naiset ovat väittäneet Nygårdin raiskanneen heidät Bahamasaarilla sijaitsevassa huvilassa. Nygårdia vastaan on nostettu siviilioikeudellinen ryhmäkanne New Yorkissa. Osa kanteeseen osallistuneista on kertonut olleensa tapahtumahetkellä alaikäisiä.

Kolme naista sanoi Nygårdin raiskanneen heidät "hemmottelujuhlissa", kun he olivat vain 14-vuotiaita. Kaksi muuta sanoi olleensa tapahtuma-aikaan 15-vuotiaita.

Nygård on kiistänyt syytökset.

New York Timesin mukaan Nygård on ollut tutkinnan kohteena viisi kuukautta.