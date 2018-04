FBI ratsasi Trumpin asianajajan toimiston New Yorkissa

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on ratsannut presidentti Donald Trumpin henkilökohtaisen asianajajan Michael Cohenin toimiston New Yorkissa. Tiedon maanantaina paikallista aikaa tehdystä ratsiasta on vahvistanut Cohenin oma asianajaja Stephen Ryan .

Amerikkalaismedian tietojen mukaan muun muassa pornotähdelle maksamiseen liittyvät asiakirjat takavarikoitiin ratsiassa. Cohen on myöntänyt maksaneensa pornotähti Stormy Danielsille eli Stephanie Cliffordille . Cliffordin mukaan hänelle maksettiin, jotta hän vaikenisi julkisuudessa väittämästään seksisuhteesta Trumpin kanssa.