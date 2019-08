FBI ratsasi seksuaalirikoksista syytetyn Epsteinin yksityissaaren tämän kuoleman jälkeen

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on tehnyt ratsian seksuaalirikoksista syytetyn Jeffrey Epsteinin omistamalle Karibian saarelle kaksi päivää miljardöörin kuoleman jälkeen. Asiasta kertovat muun muassa NBC News ja DailyMail.

NBC Newsin mukaan FBI:n agentit ratsasivat Epsteinin Neitsytsaarilla sijainneen huvilan ja liikkuivat tontilla muun muassa golfkärryillä. Kaksi tapausta tuntevaa poliisiviranomaista vahvisti ratsian NBC:lle.

FBI on myös avannut tutkinnan Epsteinin epäiltyyn itsemurhaan liittyen. Epstein löytyi viikonloppuna kuolleena vankisellistään. Kuoleman jälkeen Yhdysvalloissa on ihmetelty, miten korkean profiilin vanki onnistui tekemään itsemurhan. Epstein oli laitettu aiemmin itsemurhatarkkailuun, koska hänet löydettiin heinäkuussa sellistään tajuttomana ja jälkiä kaulassaan.

Sekä poliitikot, lainvalvontaviranomaiset että Epsteinin väitetyt uhrit ovat osoittaneet järkytyksensä itsemurhan mahdollisuudesta. Maan oikeusministeri William Barr kommentoi eilen, että Epsteinin vankilassa oli "useita vakavia epäkohtia".

– Olin tyrmistynyt ja totta puhuen vihainen saadessani kuulla siitä, miten vankilan turvaamisessa epäonnistuttiin, Barr sanoi toimittajille.

Yhteyksiä Ranskaan?

Epsteinille on tehty ruumiinavaus, mutta tietoja tarkasta kuolinsyystä ei ole vielä julkistettu. New York Timesin lähteen mukaan tutkijat ovat varmoja, että kuolinsyy on itsemurha hirttäytymällä, mutta ennen julkistusta he tahtovat vielä lisätietoja viranomaisilta.

Epsteiniä syytettiin siitä, että hän olisi maksanut seksistä kymmenille alaikäisille tytöille. Nuorimpien uhrien on epäilty olleen 14-vuotiaita.

Rikosten on epäilty tapahtuneen vuosien 2002–2005 aikana.

Uutistoimisto AFP kertoi maanantaina, että kaksi ranskalaisministeriä vaati tutkintaa Epsteinin yhteyksistä Ranskaan. Ministereiden mukaan Yhdysvaltojen tekemässä tutkinnassa ilmeni Ranskaan liittyviä seikkoja, mutta he eivät kertoneet yksityiskohtia.

Epstein omisti asunnon Pariisissa ja oli ollut kaupungissa vain vähän ennen pidätystä.