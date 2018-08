Facebook on hyllyttänyt satoja sovelluksia tietosuojaepäilyjen takia

Sosiaalisen median jätti Facebook kertoo hyllyttäneensä yli 400 sovellusta selvittääkseen, onko niiden kautta jaettu käyttäjien henkilökohtaisia tietoja sopimattomalla tavalla.

Facebook aikoo nyt tutkia hyllytettyjen sovellusten tietosuojakäytäntöjä tarkemmin.

– On ilmennyt huolia joko sovellusten kehittäjistä tai siitä, miten käyttäjien sovelluksen kanssa jakamaa tietoa on saatettu käyttää, Facebookin kumppanuuksien varajohtaja Ime Archibong sanoi yhtiön blogissa.

Facebook laittoi suoraan pannaan yhden sovelluksen: myPersonalityn, joka toimi Facebookissa aktiivisesti lähinnä ennen vuotta 2012.

– He eivät suostuneet tarkastuspyyntöömme, ja on selvää että he jakoivat tietoja tutkijoiden kanssa sekä sellaisten yhtiöiden kanssa, joiden tietosuoja on puutteellista.

Facebook aikoo tiedottaa asiasta niille neljälle miljoonalle käyttäjälle, jotka jakoivat tietojaan myPersonalityn kanssa.

Facebookin tutkimukset liittyvät maaliskuussa paljastuneeseen tietovuotoskandaaliin, jossa kymmenien miljoonien käyttäjien tiedot olivat päätyneet data-analytiikkayhtiö Cambridge Analytican käsiin. Cambridge Analytica hyödynsi tietoja Donald Trumpin presidentinvaalikampanjassa 2016.

Skandaalin jälkeen Facebook on tehnyt muutoksia alustaansa ja muuttanut sovellusten tietojenjakokäytäntöjä. Sovellukset eivät esimerkiksi saa tietoja käyttäjästä, jos tämä ei ole käyttänyt sovellusta 90 päivään.