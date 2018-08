Facebook sanoo jäljittäneensä massiivisia Iranin ja Venäjän vaikuttamiskampanjoita – poisti satoja sivustoja ja tilejä

Sosiaalisen median jätti Facebook kertoo poistaneensa Facebookista ja Instagramista satoja sivustoja, ryhmiä ja tilejä vaikuttamisyritysten takia. Vaikutusyritysten taustalla olivat Iran ja Venäjä, mutta kytköstä näiden tahojen välillä ei ole löytynyt.

Facebook kertoo poistaneensa 652 sivustoa, ryhmää ja tiliä, jotka olivat lähtöisin Iranista. Vaikutusyritykset kohdistuivat ihmisiin Lähi-idässä, Latinalaisessa Amerikassa, Yhdysvalloissa ja Britanniassa.

Lisäksi Facebook on poistanut useita sivustoja, joilla näyttää olevan yhteys Venäjän sotilastiedustelupalveluihin. Kyse on osin samoista toimijoista, joita poistettiin kyberhyökkäysten takia Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaalien alla. Tällä kertaa toiminta on kohdistunut Syyrian ja Ukrainan politiikkaan, eikä Yhdysvaltoihin kohdistuvia vaikutusyrityksiä ole havaittu.