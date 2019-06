Facebook haluaa, että valtiot tekisivät enemmän internetin valeuutisvirran sääntelemiseksi.

Yhtiön toimitusjohtaja Mark Zuckerberg linjasi keskiviikkona Coloradossa Aspen Ideas -festivaalilla, ettei yritys voi hallita valeuutisia ja niiden käyttöä vaalivaikuttamisessa yksin.

– En usko, että yhteiskunta haluaa yksityisten yritysten saavan viimeisen sanan tällaisissa päätöksissä, Zuckerberg totesi Aspen Ideas -festivaalilla Coloradossa keskiviikkona.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Zuckerberg nostaa asian esille. Hän kirjoitti jo maaliskuussa The Washington Postissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa, että valtioilla ja lainsäätäjillä täytyisi olla suurempi rooli internetin sääntelyssä.

Toistaiseksi Facebook on alkanut sääntelemään sisältöjään omilla algoritmeillaan ja moderaattoreillaan.

Zuckerberg nosti Yhdysvalloissa valmisteilla olevan Honest Ads -lakiesityksen esimerkiksi siitä, kuinka valtiot voisivat säännellä virheellistä vaalimainontaa.

Lakiesitys estäisi muiden maiden kansalaisia ostamasta vaaleihin liittyvää mainostilaa Yhdysvalloissa.

Lakiesityksen taustalla ovat Venäjän toimet Yhdysvaltojen edellisten presidentinvaalien aikaan, kun useat venäläiset toimijat ostivat mainostilaa esimerkiksi Facebookista Donald Trumpin kampanjaa promotoidakseen.

Vielä vuonna 2017 Facebook lobbasi uutistoimisto Bloombergin mukaan kiivaasti lakiesitystä vastaan. Nyt Zuckerberg sanoi, että lakiesitys on hyvä pohja sille, miten valtiot voisivat puuttua ulkopuolisten tahojen vaalivaikuttamiseen internetissä.

Helsingin yliopiston media- ja viestintätieteiden apulaisprofessori Meri Pantin mukaan Facebookin toiveet valtiollisesta sääntelystä ovat epätavallisia.

Poliittinen mainonta on ollut yhtiölle aiemmin suuri tulonlähde, joten ennen vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaaleja yhtiö ei ole halunnut puuttua siihen lainkaan.

Facebookin maine on sittemmin ryvettynyt pahasti muun muassa Cambridge Analytica -skandaalin takia.

Yhtiö vuoti käyttäjädataansa Cambridge Analyticalle ennen presidentinvaaleja, minkä takia sitä uhkaavat myös viiden miljardin dollarin sakot Yhdysvaltain liittovaltion kilpailuviranomaiselta. Nyt se haluaa välttää vastaavat skandaalit vuoden 2020 presidentinvaalien alla.

– Tässä on toisaalta kysymys vahingoittuneen maineen parantamisesta esiintymällä vastuullisena yhteiskunnallisena toimijana, mutta ennen muuta siitä, että Facebook haluaa proaktiivisuudellaan ohjata tai määritellä sääntelytoimenpiteitä, joita se näkee vääjäämättä olevan tulossa, Pantti toteaa.

Osaltaan taustalla on myös Facebookin pelko sen somemonopolin murenemisesta. Demokraattien presidenttikilpaan lähtenyt poliitikko Elizabeth Warren väläytti keväällä mahdollisuutta hajottaa somejätti pienempiin osiin sen vallan rajoittamiseksi.

Tampereen yliopiston julkisoikeuden yliopistolehtori Riku Neuvonen kertoo, että valtiotasolla tapahtuva sääntely on käytännössä vaikea toteuttaa.

Saksa on Neuvosen mukaan toistaiseksi ainoa maa, joka on säätänyt lain internetin sisältöjen sääntelystä. Jopa siellä Facebook on yleensä sisältöjä poistaessaan perustellut niitä omilla käyttäjäehdoillaan, ei lainsäädännöllä.

Neuvonen arvioi, että Facebook hakee Zuckerbergin kommenteilla jonkinlaisia minimistandardeja, joiden nojalla se voisi perustella sisältöjen poistoja muutenkin kun käyttöehtosopimuksillaan.

– Onhan se mukavampi sanoa, että sisältö poistettiin, sillä laki sanoo näin, kuin että toteaisi satunnaisen moderaattorin todenneen sisällössä jotain vahingollista ja painaneen poistonappia, Neuvonen sanoo.