Faktantarkistajat: Trumpin puhe vilisi taas vääristelyä, puolitotuuksia ja suoranaisia valheita

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin muuripuhe saa tylyn arvion amerikkalaismedian faktantarkistajilta. Tyylilleen uskollisesti presidentti viljeli puheessaan lukuisia epätarkkuuksia, vääristeli tosiasioita sekä lateli suoranaisia valheita.

Trump: Liittovaltion hallinto pysyy suljettuna vain siitä syystä, että demokraatit eivät suostu rahoittamaan rajaturvallisuutta.

Fakta: Demokraatit ovat tarjonneet sopua, jossa rajaturvallisuuden parantamiseen osoitettaisiin 1,3 miljardia dollaria. Rahat käytettäisiin muun muassa rajavalvonnan tehostamiseen ja raja-aitojen vahvistamiseen. He kuitenkin vastustavat Trumpin muuria.

Ääni Trumpin kellossa on muuttunut täysin viime kuusta, jolloin hän tapasi demokraattijohtajia Valkoisessa talossa.

– Minä olen se, joka hallinnon sulkee. En aio syyttää teitä siitä, Trump sanoi tuolloin.

Trump: Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla on kasvava humanitaarinen kriisi ja turvallisuuskriisi. Rajaviranomaiset kohtaavat päivittäin tuhansia ihmisiä, jotka yrittävät päästä laittomasti Yhdysvaltoihin.

Fakta: Väli-Amerikasta tulevien siirtolaisten määrä on kasvanut ja aiheuttanut humanitaarisen kriisin. Tosiasiat eivät kuitenkaan tue Trumpin väitettä uudesta turvallisuuskriisistä rajalla.

Lokakuusta 2017 syyskuuhun 2018 rajalla otettiin kiinni 396 579 laittomasti maahan pyrkinyttä, eli keskimäärin 1 087 ihmistä päivässä. Määrä on pysytellyt liki samana viime vuosikymmenen. Ennätysvuonna 2000 kiinniottojen määrä oli 1,6 miljoonaa.

Trump: Muurin maksaa epäsuorasti uusi mahtava kauppasopimus, joka meillä on Meksikon kanssa.

Fakta: Trump viittaa uuteen Pohjois-Amerikan kauppasopimukseen USMCA:han, jonka Yhdysvallat, Meksiko ja Kanada solmivat syksyllä. Yhdysvaltojen kongressi ei kuitenkaan ole vielä ratifioinut sopimusta.

Trumpin mukaan uusi sopimus kasvattaa verotuloja, mikä on kyseenalaistettu. Lisäksi vaikka tulot lisääntyisivätkin, rahojen käytöstä päättää kongressi eikä niitä ole korvamerkitty rajamuurin rakentamiseen.

Trump: Maahanmuutto- ja tullivirasto ICE on viimeisten kahden vuoden aikana pidättänyt 266 000 maahantulijaa, joilla on rikosrekisteri.

Fakta: ICE pidätti Trumpin tarkoittamana aikana runsaat 210 876 ihmistä, joilla on aiempia rikostuomioita. Kyse on kuitenkin mistä tahansa rikostuomioista, esimerkiksi liikennerikoksista.

Lisäksi pidätettiin 55 233 ihmistä, joita vastaan oli nostettu rikossyytteitä, mutta joita ei ollut niistä vielä tuomittu.

Trump: Laittomasti Yhdysvaltoihin tulleet ovat vuosien varrella tappaneet julmasti tuhansia amerikkalaisia.

Fakta: Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että maahanmuuttajat syyllistyvät rikoksiin pienemmällä todennäköisyydellä kuin syntyperäiset amerikkalaiset. Viime kesänä julkaistun Cato-instituutin tutkimuksen mukaan laittomasti maassa oleskelevat päätyivät vankilaan puolta pienemmällä todennäköisyydellä kuin Yhdysvalloissa syntyneet ihmiset.

Trump: Heroiini tappaa joka viikko 300 amerikkalaista. Heroiinista 90 prosenttia tulee Yhdysvaltoihin Meksikon-rajan yli.

Fakta: Heroiinikuolemien määrä on oikein, mutta on epäselvää, miten rajamuuri vähentäisi niitä. On totta, että 90 prosenttia heroiinista tulee Meksikosta, mutta liki kaikki siitä salakuljetetaan Yhdysvaltoihin laillisten rajanylityspisteiden kautta esimerkiksi ajoneuvoihin kätkettynä.

Trump: Huumeisiin kuolee tänä vuonna enemmän amerikkalaisia kuin mitä kuoli koko Vietnamin sodassa.

Fakta: Vietnamin sodassa kuoli noin 58 220 amerikkalaista. Yhdysvaltojen viranomaisten mukaan vuonna 2017 huumeiden ja lääkkeiden yliannostukseen kuoli 70 327 ihmistä.

Kukaan ei kuitenkaan tiedä, kuinka suuri osa yliannostuskuolemista johtui Meksikosta salakuljetetuista huumeista. Trump ei myöskään huomioi sitä, että osa yliannostuskuolemista on seurausta amerikkalaisten lääkärien määräämistä lääkkeistä.

Trump: Laiton maahanmuutto vahingoittaa kaikkia amerikkalaisia, se vähentää työpaikkoja ja laskee palkkoja.

Fakta: Taloustieteilijöiden mukaan laiton maahanmuutto heikentää työmahdollisuuksia lähinnä vähän koulutetuilta amerikkalaisilta. Ja monesti maahanmuuttajat päätyvät tekemään töitä, joita amerikkalaiset eivät halua tehdä.

Arvostettu amerikkalainen National Academies of Sciences, Engineering and Medicine -tiedeinstituutti selvitti maahanmuuton vaikutuksia työllisyyteen vuonna 2016. Tuolloin julkaistun tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien määrän kasvattaminen lisäsi kanta-amerikkalaisten työttömyyttä joillain aloilla, mutta kaikkiaan kanta-amerikkalaisten työllisyys parani.