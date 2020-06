Fauci varoittaa: Yhdysvallat on menossa väärään suuntaan, uusia tartuntoja voi tulla 100  000 päivässä

Yhdysvaltojen johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci varoitti tiistaina, että uusien koronatartuntojen määrä voi yli kaksinkertaistua sataantuhanteen päivässä, elleivät viranomaiset ja kansalaiset toimi pandemian tukahduttamiseksi.

Fauci sanoi senaatin valiokunnan kuulemisessa, että Yhdysvallat on menossa väärään suuntaan. Hän kehotti amerikkalaisia käyttämään maskeja ja välttämään suuria ihmisjoukkoja. Koronan leviämisen estämiseksi käyttöön otettuja rajoituksia on purettu monessa osavaltiossa, mikä on kääntänyt tartuntojen määrän rajuun nousuun.

– Meillä on nyt yli 40 000 uutta tapausta päivässä. En ylläty, jos luku nousee sataantuhanteen päivässä, jos emme saa suuntaa käännettyä. Olen siksi erittäin huolissani, Fauci sanoi.

Erityisen paljon tapauksia on viime päivinä todettu Yhdysvaltojen eteläisissä osavaltioissa, kuten Teksasissa ja Floridassa.

– On selvää, että tilanne ei ole nyt täysin hallinnassa, Fauci totesi.

Hän suuntasi erityisen varoituksen nuorisolle, koska monet nuoret aikuiset ovat alkaneet suhtautua koronasuosituksiin varsin rennosti ja lähteneet baareihin ja juhlimaan. Maskien käyttäminen ja fyysisen etäisyyden pitäminen on alkanut unohtua.

– Meidän on korostettava vastuuta, joka meillä kaikilla on sekä yksilöinä että yhteiskunnan jäseninä tämän epidemian lopettamiseksi. Siinä meidän kaikkien on tehtävä osuutemme, Fauci sanoi.

Yhdysvalloissa on tähän mennessä kuollut ainakin 126 000 ihmistä covid-19-tautiin. Maassa on todettu yli 2,6 miljoonaa tartuntaa, enemmän kuin missään muualla maailmassa.

CNN:n mukaan Yhdysvalloissa asuu 4 prosenttia maailman ihmisistä, mutta siellä on todettu 25 prosenttia kaikista maailman koronatapauksista.

Maskeista tuli poliittinen kiistakapula

Senaatin valiokunnan puheenjohtaja, republikaanisenaattori Lamar Alexander antoi kuulemisessa ohjeita myös presidentti Donald Trumpille. Hän kehotti presidenttiä käyttämään vaikutusvaltaansa, jotta maskin käyttämisestä ei enää tehtäisi poliittista kiistakysymystä.

– Jos olet Trumpin puolella, et käytä maskia. Jos olet Trumpia vastaan, käytät. Siksi olen ehdottanut, että presidentti ainakin toisinaan käyttäisi maskia. Presidentillä on paljon ihailijoita, jotka seuraisivat hänen esimerkkiään, Alexander sanoi.

Trump on tähän asti kieltäytynyt käyttämästä maskia julkisesti ja on pilkannut kilpailijoitaan niiden käyttämisestä.