Fideszille harvinainen takaisku, opposition ehdokas Karacsony voitti Budapestin pormestarinvaalin

Unkarissa opposition ehdokas Gergerly Karacsony on voittanut Budapestin pormestarinvaalit. Kun äänistä on laskettu 62 prosenttia, on Karacsony saanut 50 prosenttia ja valtapuolue Fidesziä edustava istuva pormestari Istvan Tarlos 45 prosenttia äänistä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan pormestarina vuodesta 2010 toiminut Tarlos on myöntänyt tappionsa ja onnitellut Karacsonya puhelimitse.

Tämänvuotisissa Unkarin paikallisvaaleissa oppositiopuolueet saivat joillakin alueille sovittua yhteisistä ehdokkaista horjuttaakseen oikeistopopulistisen Fideszin valtaa. Viime vuosina riitaisista puolueista ei juuri ole ollut vastusta pääministeri Viktor Orbanin Fideszille.

Oppositio oli ääntenlaskun ollessa vielä kesken ottanut johdon myös muun muassa Pecsissä ja Szegedissä.

Äänestysvilkkaus oli nousemassa korkeammaksi kuin edellisissä paikallisvaaleissa vuonna 2014.