Filippiinejä piinaavat nyt monsuunisateet, useita ihmisiä kuollut

Filippiineillä ainakin kolme ihmistä on kuollut ja kymmenen taloa on hautautunut maan alle kovan monsuunisateen aiheuttaman maanvyöryn takia, viranomaiset kertovat. Maa vyöryi maaseudulla alueella, jossa on noin 10–15 kotia. Maa vyöryi Tina-anin kaupungissa, joka on suositulla Cebu-turistisaarella.

Monsuunisateet alkoivat Filippiineillä pian sen jälkeen, kun voimakas Mangkhut-taifuuni oli moukaroinut saarta.

Mangkhut tappoi ainakin 81 ihmistä. Taifuuni pyyhkäisi viikonloppuna yli Filippiinien pohjoisosan matkallaan Kiinan rannikolle. Myrskyn tuhot saattavat näkyä myöhemmin ruokapulana Filippiineillä, sillä sen pohjoisosa on maanviljelyn keskus.

Filippiinien tähän asti pahin hirmumyrsky koettiin vuonna 2013, jolloin Haiyan vei maan keskiosissa hengen yli 7 350 ihmiseltä. Luvussa ovat mukana sekä löydetyt uhrit että kadonneet.