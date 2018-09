Filippiinejä piinaavat nyt monsuunisateet

Filippiineillä ainakin kolme ihmistä on kuollut ja kymmenen taloa on hautautunut maan alle kovan monsuunisateen aiheuttaman maanvyöryn takia, viranomaiset kertovat. Maa vyöryi maaseudulla alueella, jossa on noin 10–15 kotia.

Monsuunisateet alkoivat Filippiineillä pian sen jälkeen, kun voimakas Mangkhut-taifuuni moukaroi saarta.

Mangkhut tappoi ainakin 81 ihmistä.