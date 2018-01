Filippiinien presidentti selittelee pahennusta herättänyttä tapaansa selkäkivuilla

Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte on selittänyt jauhavansa purukumia helpottaakseen selkäkipuja. Duterten näkyvä purkanjyystäminen on herättänyt pahennusta virallisissa tilaisuuksissa. Duterte on kohahduttanut huonoilla tavoillaan esimerkiksi tavatessaan Kiinan presidentin Xi Jinpingin.

72-vuotias Duterte on usein rikkonut etikettiä joko käytöksellään tai huolimattomalla pukeutumisellaan.

Filippiinien presidentin kanslian perjantaina julkaiseman tiedotteen mukaan Duterte sanoo purukumin jauhamisen helpottavan kipuja. Duterte ei kuitenkaan paljastanut tarkemmin, mikä hänen selkäänsä vaivaa.

Dutertella on ollut selkävaivoja aiemmista moottoripyöräonnettomuuksista. Hän on myös kertonut kärsivänsä migreenistä ja vatsavaivoista.