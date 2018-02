Floridan kuvernööri vaatii FBI:n johtajan eroa kouluampumisen takia

Yhdysvalloissa paine liittovaltion poliisia FBI:tä kohtaan kasvaa Floridan kouluampumisen takia. Floridan republikaanikuvernööri Rick Scott vaatii FBI:n johtajaa eroamaan, ja osavaltion republikaanisenaattori Marco Rubio on pyytänyt kongressia tutkimaan tapauksen.

Scott ja Rubio viittaavat lausunnoissaan turvallisuuskampanjaan, jossa ihmisiä kehotetaan kertomaan viranomaisille kaikesta epäilyttävästä. Kampanjan iskulause on "see something, say something" – "jos näet jotain, kerro".

– Meitä kehotetaan jatkuvasti kertomaan, jos näemme jotain epäilyttävää. Rohkea vinkkaaja teki juuri näin ja raportoi FBI:lle. Eikä FBI tehnyt mitään, Scott sanoo.

– "See something, say something" on tärkeä keino, ja ihmisillä on oltava luottamus siihen. FBI:n johtajan on erottava.

FBI on myöntänyt tehneensä virheen, koska 19-vuotiaan kouluampujan vaarallisuudesta oli tullut vihje eikä sitä ollut tutkittu. Ampumisessa kuoli 17 ihmistä keskiviikkona.

Vihjeen antaja oli kertonut tammikuun alussa ampujasta, että tämä haluaa tappaa ihmisiä, käyttäytyy arvaamattomasti ja esiintyy sosiaalisessa mediassa huolestuttavasti.

Tiedot olisi pitänyt toimittaa tutkittaviksi FBI:n Miamin-toimistoon, mutta jostain syystä näin ei tehty. FBI oli saanut myös toisen vinkin ampujasta syyskuussa. Siinä kerrottiin hänen halustaan tulla "ammattimaiseksi kouluampujaksi".