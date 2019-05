Floridassa Boeing 737 -matkustajalentokone suistui jokeen kiitoradalta

Yhdysvalloissa Floridan Jacksonvillessä matkustajalentokone on suistunut laskeutumisen jälkeen kiitoradalta jokeen, kertoo NBC News. Kone on malliltaan Boeing 737, ja sen kyydissä on kerrottu olleen noin 150 ihmistä.

Kukaan ei kuollut onnettomuudessa, mutta alustavien tietojen mukaan kaksi olisi loukkaantunut.

Lentokone oli lähtenyt Kuuban Guantanamo Bayn laivastotukikohdasta.

Tapahtumapaikalla vesi on matalalla, eikä kone uponnut.