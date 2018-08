Floridassa joukkoampuminen, poliisin mukaan useita on kuollut ja haavoittunut

Floridassa Yhdysvalloissa on ammuttu videopelitapahtumassa Jacksonvillessä. Poliisin mukaan teko on vaatinut useita kuolonuhreja ja lisäksi useita ihmisiä on haavoittunut.

Miami Herald -lehden mukaan ampumisessa olisi kuollut neljä ja haavoittunut 11 ihmistä.

Twitterissä poliisi kehottaa ihmisiä pysymään pois alueelta, koska siellä ei ole turvalllista liikkua. Ampuminen tapahtui ostos- ja tapahtumakeskuksessa.

Poliisi kertoo yhden epäillyn kuolleen. Tietoa ei vielä ole, onko ampujia ollut useampi.

Poliisi kehottaa Twitterissä tapahtumapaikalla piilottelevia ihmisiä pysymään rauhallisina ja olemaan ryntäämättä ulos. Lisäksi ihmisiä kehotetaan soittamaan hätänumeroon, jotta pelastajat löytävät perille.

Yhdysvaltain poliisin erikoisosasto Swat on paikalla tekemässä etsintöjä.

BBC:n mukaan paikalta lähetetyllä videolla on kuultavissa kymmeniä laukauksia.