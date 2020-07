Yhdysvalloissa Floridan osavaltiossa kymmenien sairaaloiden teho-osastot ovat täynnä koronaviruksen jatkaessa leviämistään, kertoo uutiskanava CNN.

Miami Heraldin mukaan osavaltiossa raportoitiin sunnuntaina yli 12 000 uutta koronavirustartuntaa. Baltimorelaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan Floridassa on todettu yli 350 000 virustartuntaa.

Keväällä koronavirus levisi voimalla erityisesti New Yorkissa, jossa on maan osavaltioista määrällisesti yhä eniten todettuja koronavirustartuntoja koko kriisin ajalta. Nyt kuitenkin virus leviää erityisesti etelässä ja lännessä. New Yorkin jälkeen eniten tartuntoja on todettu Kaliforniassa ja Floridassa. Pelkästään näissä osavaltioissa on yksittäin todettu enemmän tartuntoja kuin esimerkiksi Etelä-Afrikassa, jossa sairastuneita on yli 360 000. Afrikan mantereelta Etelä-Afrikassa on vahvistettu eniten koronavirustartuntoja.

CNN kirjoittaa, että Kalifornian Los Angelesissa joutui sunnuntaina koronavirukseen liittyen ennätysmäärä ihmisiä sairaalahoitoon. Sairaaloihin kirjattiin yli 2 200 koronapotilasta. Osavaltiossa yli 380 000 ihmistä on sairastunut.

Trump: Kuolleisuus on meillä maailman alhaisimpia

Sunnuntaina yhdysvaltainen Fox News julkisti presidentti Donald Trumpin haastattelun, jossa tämä kertoi kantojaan niin koronaviruksesta kuin tulevista presidentinvaaleista, jotka on määrä järjestää marraskuussa.

– Mielestäni kuolleisuus on meillä maailman alhaisimpia, presidentti sanoi haastattelussa toimittaja Chris Wallacelle.

Wallace kuitenkin vetosi Johns Hopkinsin yliopiston tilastoihin, jotka eivät tukeneet Trumpin väitettä.

Yhdysvalloissa on maailmanlaajuisesti todettu määrällisesti eniten tartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia. Johns Hopkinsin seurannan mukaan Yhdysvalloissa virustartunnan on saanut yli 3,7 miljoonaa ihmistä. Virukseen liittyviä kuolemia on kirjattu yli 140 000.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden vahvistettu yli 430 virukseen liittyvää kuolemaa. Kaliforniassa vastaava luku on yli 190 ja Floridassa yli 230. New Yorkin osavaltiossa se on yli 1 670.

Suomessa vastaava luku on 59.

Worldometerin luvut poikkeavat jonkin verran Johns Hopkinsin seurannasta. Worldometerin tilastoinnissa on aika ajoin havaittu epäjohdonmukaisuuksia.

Testauskäytännöt ja pääsy virustesteihin myös vaihtelee.