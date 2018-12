Foxin ex-uutisankkurista tulossa USA:n YK-lähettiläs

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin odotetaan tänään nimittävän Fox-televisiokanavan entisen uutisankkurin ja nykyisen ulkoministeriön edustajan Heather Nauertin, 48, Yhdysvaltain YK-lähettilääksi, kertoivat diplomaattilähteet.

Nauert korvaa Nikki Haleyn, joka ilmoitti erostaan lokakuussa. Haley ei ole kertonut syytä erolleen.

Trump sanoi jo viime kuussa toimittajille Nauertin olevan vahvoilla, kun uutta lähettilästä nimitetään.

– Hän on erinomainen, ja hän on ollut kanssamme pitkään. Hän on todella ollut tukija pitkän aikaa, todellakin hän on erinomainen, Trump toisteli.

Nauert on ehtinyt toimia ulkoministeriössä jo kahden ulkoministerin eli Rex Tillersonin ja Mike Pompeon alaisuudessa. Muuten hänellä ei ole ulkopoliittista kokemusta. Myös Haley oli lähes täysin vailla ulkopoliittista kokemusta tultuaan nimitetyksi lähettilääksi, sillä hän on entinen Etelä-Carolinan kuvernööri.

Jos Nauert nimitetään, yhteydet konservatiivisen Fox-uutiskanavan ja Trumpin välillä vahvistuvat entisestään. Trumpia on syytetty siitä, että hän nojautuu päätöksissään mieluummin kanavan värittyneisiin tietoihin kuin asiantuntijoiden neuvoihin.