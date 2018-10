Frendit-tähden kaksoisolento varasti olutta Britanniassa, tähti pani heti nettiin videon itsestään kaljaostoksilla

Brittiläisen Blackpoolin poliisin yritys saada kiinni olutvaras yleisön avulla pamahti pöpelikköön. Poliisin julkaisemista vinkkikuvista selvisi, että voro muistutti täydellisesti muun muassa Frendit-televisiosarjassa mukana ollutta amerikkalaisnäyttelijää David Schwimmeriä.

Poliisin Facebook-tilille alkoi heti tulvia viestejä, joissa kerrottiin Schwimmerin olevan syyllinen. Tutkintaa viestit eivät auttaneet pätkääkään.

– Miksei kukaan kertonut, että näin siinä käy? Työsi on vitsi, rahaa ei ole, rakkauselämäsi on kuollut. Ja kohta sitä on varastamassa kaljaa supermarketista, evästi Freddie Quinn.

Näyttelijä itse oli heti mukana juonessa. Hän postasi Twitter-tililleen videon, jossa hän on New Yorkissa – ostamassa olutta, kuinkas muutenkaan.

– Vannon, etten se ollut minä. Kuten näette, olin New Yorkissa. Kovaa työtä tekeville Blackpoolin poliiseille toivotan onnea tutkimuksiin, näyttelijä kirjoitti.