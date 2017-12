Gävlen olkipukki seisoo edelleen neljällä sorkalla

Kuuluisa Gävlen olkipukki on säästynyt ainakin toistaiseksi polttoyrityksiltä ja seisoo edelleen Gävlen keskustassa Ruotsissa.

– Näyttää siltä, että sain parhaan joululahjan ikinä: itse joulupukin seuraani!, kerrotaan olkipukin Twitter-tilillä. Kuvassa suuri olkipukki poseeraa edessään joulupukkihahmo.

Pukin pystytys juontaa juurensa jo yli 50 vuoden taakse, ja useimpina vuosina pukki on joutunut tuhopolton kohteeksi. Viime vuonna pukki paloi vain tunteja sen pystyttämisen kunniaksi pidettyjen juhlien jälkeen.

Tänä vuonna turvatoimia on kuitenkin kiristetty: aitoja on kaksi riviä ja niitä on myös korotettu, kertoo Dagens Nyheter. Pukki pystytetään ensimmäisenä adventtina. Jos sitä ei polteta, pukki otetaan pois tammikuun toisena, kertoo Gävle-pukin tiedottamisesta vastaava Maria Wallberg lehdelle.

2000-luvulla pukki on palanut lehden mukaan 12 kertaa ja selviytynyt viidesti.