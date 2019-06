G20-isäntä Japani aloittaa maanantaina valaanpyynnin 30 vuoden tauon jälkeen, vaikka lihan kysyntä on pohjamudissa

Japanin aluevesien valaat saavat maanantaista alkaen olla varuillaan, sillä maa aloittaa kaupallisen valaanpyynnin 30 vuoden tauon jälkeen.

Ensimmäiset pyyntialukset lähtevät brittilehti The Guardianin mukaan metsästysretkelle varhain maanantaina. Japani ilmoitti jo puoli vuotta sitten eroavansa valaanpyynnin kieltävästä Kansainvälisestä valaanpyyntikomissiosta.

Ero astuu voimaan tänään. Taustalla on Japanin viimevuotinen ehdotus kaupallisen valaanpyynnin sallimisesta, jonka komissio äänesti nurin viime syyskuussa.

Japanin päätös aloittaa kaupallinen valaanpyynti tulee erikoiseen aikaan. Islantilaiset valaanpyyntiyritykset ilmoittivat aiemmin kesäkuussa, etteivät ne aio pyytää valaita tänä kesänä. Viimeksi vastaava päätös tehtiin Islannissa vuonna 2003.

Syynä päätökselle on se, ettei valaanlihalle ole enää kysyntää. Perinteisesti suurin osa Islannissa pyydetystä valaanlihasta on päätynyt Japanin markkinoille.

Norja ja Islanti ovat kansainvälisen valaanpyyntikomission jäseniä, mutta ne ovat vastustaneet pyyntikieltoa ja metsästäneet valaita avoimesti jäsenyydestään huolimatta.

Myös Japanissa valaita on metsästetty vuosittain useita satoja tieteellisin perustein. Vuoden 2007 jälkeen se on komission tilastojen mukaan ainoa maa, joka on pyytänyt valaita tieteen nimissä.

The Guardianin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan suurin osa tiedekäyttöön hankitusta valaanlihasta on kuitenkin päätynyt kauppojen hyllyille.

Vuosina 2008–2017 Japani tappoi yhteensä noin 5 500 valasta, joista valtaosa oli lahtivalaita. Lahtivalaiden maailmanlaajuinen populaatio on nykyarvioiden mukaan noin 500 000–600 000 yksilöä.

Toisaalta suurin osa Japanin tieteellisestä valaanpyynnistä on kohdistunut Antarktikselle, mikä on Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton mukaan vaikuttanut alueen lahtivalaspopulaatioon merkittävästi.

– Olemme Greenpeacessa ilmaisseet huolta tieteellisestä pyynnistä. Sitä tehdään, mutta usein jää epäselväksi, mikä se kontribuutio tieteellisen ymmärryksen kehittymiseen on, Suomen Greenpeacen meriasiantuntija Laura Meller sanoo.

Erityisesti Australia on kritisoinut Japanin valaanpyyntiä. Vuonna 2014 se haastoi Japanin oikeuteen Kansainvälisessä tuomioistuimessa lopettaakseen maan valaanpyynnin.

Tuomioistuin linjasi, ettei Japanin pyynti täytä tieteellisiä perusteita ja määräsi sen lopettamaan kaiken valaanpyynnin, mutta maa jatkoi metsästystä siitä huolimatta.

Japanin mukaan valaskannat ovat elpyneet tarpeeksi, jotta kaupallinen metsästys voidaan taas sallia. Meller on eri mieltä.

Hän muistuttaa, että valaat ja merten muutkin asukit ovat ongelmissa esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja muovisaasteiden takia.

– Kaupallinen valaanpyynti on tarpeetonta julmuutta. Se lisää valaisiin ja koko meren ekosysteemiin kohdistuvaa painetta tilanteessa, jossa ekosysteemi muutenkin kamppailee erilaisten uhkien kourissa, Meller toteaa.

Viralliset pyyntikiintiöt Japani ilmoittaa vasta viikonlopun G20-kokouksen jälkeen. Maa on tämän viikonlopun diplomaattisessa valokeilassa, joten se on ollut valaanpyynnistä erityisen hiljaa välttääkseen kansainvälisen kauhistelun.

Perjantaina useat luonnonsuojelujärjestöt julkaisivat viikonlopun G20-kokouksen osallistujamaille vetoomuksen, jossa vaaditaan kaiken kaupallisen valaanpyynnin välitöntä lopettamista. Vetoomuksen allekirjoittivat myös useat julkisuuden henkilöt, kuten brittiläiset näyttelijät ja koomikot Ricky Gervais ja Stephen Fry.