Gabonin hallitus vallankaappausyrityksestä: "Tilanne on hallussa ja kapinalliset pidätetty"

Gabonin hallitus on ilmoittanut kukistaneensa yritetyn sotilasvallankaappauksen maan pääkaupungissa Librevillessä. Hallituksen mukaan tempauksen takana oli viiden ihmisen ryhmä, joista neljä on pidätetty ja yksi on pakosalla.

Hallituksen tiedottaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että rauha on palannut maahan ja tilanne on hallinnassa.

Maan pääkaupungissa Librevillessä kuultiin varhain maanantaina laukauksia ja radiossa puhuivat sotilaat, jotka julistivat "kansallisen neuvoston" kokoontumisen ja kehottivat kuulijoita kansannousuun.

Maan presidentti Ali Bongo on parhaillaan Marokon pääkaupungissa Rabatissa toipumassa lokakuussa Saudi-Arabiassa kärsimästään sairaskohtauksesta. Presidentti piti uudenvuodenpuheensa gabonilaisille Marokosta käsin.

Presidentti ei liikuttanut kättään puheen aikana

France24:n mukaan Gabonin radiossa esiintynyt puhuja olisi luutnantti Kelly Ondo Obiang, jonka mukaan presidentin puhe "vahvisti epäilyksiä presidentin kyvystä jatkaa virkaansa kuuluvien vastuiden hoitamista".

France24:n mukaan Obiang julistautui Gabonin turvallisuusjoukkojen ja puolustusvoimien "isänmaallisen liikkeen" johtajaksi.

Presidentti Bongo joutui sairaalahoitoon lokakuussa Saudi-Arabiassa aivoverenkiertohäiriön vuoksi. Hän on ollut toipumassa Marokossa marraskuusta lähtien. Uudenvuodenpuheessaan presidentti sammalsi joidenkin sanojen kohdalla eikä liikuttanut oikeaa käsivarttaan, mutta vaikutti muuten toipuneelta.

AFP:n mukaan presidentti Bongo on toipumassa sairaskohtauksestaan yksityisasunnossa Rabatissa, jossa hänen hoitoaan on jatkettu.

Vaaleja seurannut väkivaltaisuuksia

Afrikan länsirannikolla sijaitseva Gabon itsenäistyi Ranskasta vuonna 1960. Maan nykyinen presidentti Ali Bongo nousi valtaan vuonna 2009. Hänet valittiin presidentiksi sen jälkeen, kun hänen isänsä ja maan edellinen presidentti Omar Bongo kuoli johdettuaan maata yli neljä vuosikymmentä.

BBC:n mukaan Gabon säilytti läheiset suhteet entiseen isäntämaahansa Ranskaan Omar Bongon ollessa presidentti, mutta välit ovat viilentyneet Ali Bongon noustua presidentiksi.

Gabonissa vuonna 2016 pidetyt presidentinvaalit päätyivät väkivaltaisuuksiin sen jälkeen, kun vaaliviranomaiset julistivat istuvan presidentin Ali Bongon voittajaksi. Hän voitti oppositiojohtaja Jean Pingin äärimmäisen niukasti. Pingin mukaan tulos perustui vilppiin.

Myös vuoden 2009 vaalien jälkeen maassa oli mellakoita.

Gabon on Afrikan viidenneksi suurin öljyntuottaja, ja maan talous on Maailmanpankin mukaan kasvanut voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Gabonin öljyvarannot ovat kuitenkin hupenemassa.