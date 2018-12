Gatwick avattiin jälleen, kentän mukaan armeija on turvannut koneiden liikkumisen

Britanniassa Gatwickin lentokentän kissa ja hiiri -leikki jatkui perjantaina, kun hiljalleen liikenteen käyntiin saanut lentokenttä jouduttiin illalla jälleen sulkemaan lennokin vuoksi. Kenttä avattiin kuitenkin uudelleen melko pian.

– Kentän sotilastoimet ovat antaneet meille varmuuden siitä, että kentän avaaminen on turvallista, sanottiin lentokentän tiedotteessa.

Armeija toi jo torstaina paikalle kalustoa, jota kuvailtiin ainoastaan "erikoisvarusteiksi".

Ennen kentän tuoreinta sulkemista perjantaina noin kolmannes Gatwickiin tulevista ja runsas viidennes sieltä lähtevistä lennoista oli jouduttu perumaan.

Lennokit kiusasivat kenttää perjantaina jo kolmatta päivää. Niiden lennättäjää tai lennättäjiä ei ole saatu kiinni. Kymmenientuhansien ihmisten joulumatkat ovat menneet pilalle, ja sadoittain lentoja on jouduttu perumaan. Sussexin poliisin mukaan tutkinnassa on lähtöoletuksena, että droneja ja lennättäjiä on useampi kuin yksi.

Gatwickin lentokentän johtaja Stewart Wingate arvioi aikaisemmin BBC:n mukaan, että kentän toiminnan estäneillä dronelennätyksillä on tavoiteltu mahdollisimman suurta häiriötä liikenteelle. Lennättäjät ovat toiminnallaan pyrkineet siihen, että kenttä jouduttaisiin sulkemaan ja että häiriö juuri ennen joulua olisi mahdollisimman suuri.

Droneihin tunnistusjärjestelmä?

Matkustajat olivat luonnollisesti perjantaina suivaantuneita. Lontoossa opiskeleva portugalilainen Fons Braden oli päättänyt hylätä lentelyn kokonaan.

– Teen töitä autojen parissa tässä ihan lähellä. Taidan soittaa pomolle ja pyytää autoa lainaksi. Aion ajaa Portugaliin, Braden uhosi.

– Tämä on limbo. Eihän tässä tiedä, lähteekö lento koskaan. Meille ei ole kerrottu, saammeko korvaavan lennon, eikä mitään muutakaan tietoa ole ollut tarjolla eikä korvauksia. Ei yhtään mitään, kiivaili pelkän etunimensä kertonut Mike Lontoosta.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen verkostonjohtajan Jukka Savolaisen mukaan Gatwickin tapahtumat osoittavat vastaansanomattomasti, että tämäntyyppisiin tilanteisiin pitää pystyä vastaamaan nopeasti.

– Tämä osoittaa sen, että dronea voidaan lennättää haitallisessa paikassa haitalliseen aikaan jäämättä siitä ainakaan heti kiinni. Se johtaa siihen, että muunlaisia haitallisia käyttötapoja droneille voidaan ajatella. On kiinnostavaa, että (Gatwickin) häirintää ei pystytty keskeyttämään, Savolainen sanoi STT:lle.

Savolainen uskoo, että pian droneissa pitää olla tunnistusjärjestelmä, jonka perusteella omistaja löydetään. Tunnistettavia droneja saisi lennättää kohtuullisen vapaasti, ja tunnistamattomia droneja saisi nostaa ilmaan vain maaseudulla ja haja-asutusalueella.

– Tällainen (Gatwickin kaltainen) toiminta ei tule 5–10 vuoden päästä olemaan mahdollista kiitotien päässä, Savolainen sanoo.