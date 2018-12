Gatwickin johtaja pitää dronehäirintää tahallisena – kymmenien tuhansien joulumatka pilalle

Gatwickin lentokentän johtaja Stewart Wingate arvioi BBC:n mukaan, että kentän toiminnan estäneillä dronelennätyksillä on tavoiteltu mahdollisimman suurta häiriötä liikenteelle. Dronen lennättäjät ovat toiminnallaan pyrkineet siihen, että kenttä jouduttaisiin sulkemaan ja että häiriö juuri ennen joulua olisi mahdollisimman suuri.

Wingate ei ryhtynyt arvioimaan, milloin kenttä voitaisiin avata uudelleen. Gatwickin kenttä on ollut suljettuna koko päivän.

Gatwickin lentokenttä Lontoon eteläpuolella on jouduttu sulkemaan koko päiväksi dronejen lennätysten takia. Torstaina illansuussa ilmeni, ettei kenttää saada avattua uudelleen ennen kuin aikaisintaan iltayhdeksältä paikallista aikaa.

Poliisi jahtasi suuroperaatiolla lennot sotkeneita dronenlennättäjiä, toistaiseksi tuloksetta.

Pääministeri Theresa May ilmaisi myötätuntonsa kymmenille tuhansille matkustajille, jotka eivät päässeet lennoilleen. Hän totesi, että dronejen aiheuttamiin vaaratilanteisiin on puututtu. Dronejen lennättäminen kilometriä lähempänä lentokenttää on kielletty lailla.

– Kuten olemme todenneet, nyt nähty toiminta on laitonta. Ne, jotka jäävät ilmaliikenteen vaarantamisesta kiinni, voivat saada jopa viiden vuoden vankeustuomion, May varoitti.

Keskiviikkona dronehäiriö vaikutti 10 000 ihmisen lentoihin. Tämän päivän puolella Gatwickin kautta oli matkustamassa yhteensä 110 000 ihmistä. Gatwick on Euroopan kahdeksanneksi vilkkain kenttä ja sen kautta kulkee vuodessa noin 45 miljoonaa matkustajaa yhteensä 228 kohteeseen ympäri maailman.

Norwegian kehottaa palaamaan kotiin tai hotelliin

Helsingin ja Gatwickin välistä reittiä liikennöivä Norwegian kehotti verkkosivuillaan matkustajia olemaan lähtemättä kentälle.

– Jos olette jo kentällä, kehotamme teitä palaamaan kotiin tai hotelliin, lentoyhtiö neuvoi.

Finnair lentää Gatwickista talvikaudella Ivaloon ja Kittilään. Finnairin tiedottaja Manti Väätäinen-Pereira kertoi, että Ivalosta lähtenyt lento jouduttiin Gatwickin kentän sulkemisen takia ohjaamaan Helsinkiin. Lennon matkustajista noin 50 saatiin päivän mittaan sijoitettua Heathrown kentälle meneville lennoille, mutta noin sata jäi vielä odottamaan. Vastaavasti Gatwickin päässä oli satakunta matkustajaa, jotka odottivat pääsyä Finnairin lennolle Ivaloon.

"Kissa ja hiiri -leikkiä"

Ensimmäiset dronehavainnot tehtiin jo keskiviikon puolella, mutta päivän mittaan tuli lisää. Seurauksena kentän avaamisesta jouduttiin luopumaan toistuvasti.

Poliisin edustaja Justin Burtenshaw sanoi poliisin pitävän dronenlennätyksiä tahallisena tekona, jolla halutaan häiritä lentokentän toimintaa.

– Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että tapahtuneella olisi terroristisia tarkoituksia, hän sanoi.

Burtenshawn mukaan dronenlennättäjien metsästys on yhtä kissa ja hiiri -leikkiä.

– Aina kun pääsemme lähelle dronen lennättäjää, drone katoaa, ilmestyäkseen uudelleen heti kun me alamme suunnitella kentän avaamista, hän kuvasi.

Lentokentän edustajan Chris Woodroofen mukaan kentän kiusana pörrääviä droneja ei voi ampua alas, koska mahdolliset harhaluodit olisivat vaaraksi sivullisille.

Lentokentällä väsyneet ihmiset olivat ymmärrettävästi kiukkuisia ja turhautuneita odotteluun ja epätietoisuuteen.

– Olimme matkalla tapaamaan perhettämme, tänään on tyttäreni syntymäpäivä ja kaikki menee pieleen. Olemme odottaneet tätä niin pitkään. Kaikkihan haluavat päästä kotiin jouluksi, valitti Maltalle pyrkivä Gisele Fenech, 43.