Geneven lentokenttä suljettiin sankan lumisateen vuoksi

Sveitsissä Geneven lentokenttä on suljettu ilmailuliikenteeltä sankan lumisateen vuoksi. Lentoliikenteen Genevessä on määrä jatkua kello 12 Suomen aikaa, lentokentän tiedotuksesta kerrotaan STT:lle.

Matkustajia on kehotettu pysyttelemään pois lentokentältä ja tiedustelemaan oman lentonsa tilannetta suoraa lentoyhtiöiltä.

Finnairin aamulento Geneveen on parhaillaan matkalla Sveitsiin, Finnairin tiedotuksesta kerrotaan STT:lle.

Lennon lähtö myöhästyi kuitenkin puolellatoista tunnilla. Täten reilut kolme tuntia kestävän lennon pitäisi saapua Geneveen samoihin aikoihin, kun lentoliikenteen on määrä jatkua.

Myös osissa Sveitsin junaliikennettä on myöhästymisiä ja Neuchatelin rautatieasema on suljettu liikenteeltä. Moottoriteillä on ollut useita liikenneonnettomuuksia.

Lumisade ei kuitenkaan ole aiheuttanut huomattavia häiriöitä Sveitsin toisella merkittävällä lentokentällä Zurichissä, kertoo maan yleisradio RTS.