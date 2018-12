George Bush vanhemman arkku saapui Washingtoniin

Yhdysvalloissa entisen presidentin George H.W. Bushin hautajaisseremoniat alkoivat Washingtonissa, kun Bushin arkku saapui pääkaupunkiin. Aiemmin Bushia muistettiin jo Houstonissa Teksasissa, jossa hän kuoli perjantaina 94-vuotiaana.

Bushin arkku on esillä kongressin Capitol-rakennuksessa keskiviikkoon saakka. Ensimmäiset surijat saapuivat maanantaina jättämään jäähyväisiä vuosina 1989–1993 maata johtaneelle presidentilleen.

– Hän suuntasi meidät kylmän sodan ja Neuvostoliiton romahduksen yli, sanoi senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell muistopuheessaan.

Republikaanien McConnell luonnehti edesmennyttä presidenttiä ja puoluetoveriaan vaatimattomaksi isänmaan palvelijaksi.

Valtiolliset hautajaiset pidetään keskiviikkona Washingtonin kansalliskatedraalissa. Presidentti Donald Trump osallistuu tilaisuuteen, muttei pidä puhetta. New York Timesin mukaan muistopuheen pitävät Bushin poika, vuosina 2001–2009 presidenttinä toiminut George W. Bush sekä kaksi Bush vanhemman ystävää.

Trump on määrännyt keskiviikon kansalliseksi surupäiväksi. Trump on aiemmin arvostellut Bushia ja tämän perhettä, mutta kuolinuutisen jälkeen hän on muistanut entistä presidenttiä vain myönteiseen sävyyn. Trumpilla on hankala suhde Bushin perheeseen, sillä hän on pyrkinyt profiloimaan itsensä kapinalliseksi, joka vastustaa heidän edustamaansa republikaanien poliittista eliittiä.

Hautajaistilaisuuden jälkeen Bushin arkku kuljetetaan takaisin Teksasiin, jossa hänet lasketaan hautaan vaimonsa Barbara Bushin sekä heidän 3-vuotiaana leukemiaan kuolleen tyttärensä rinnalle.