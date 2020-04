Google ja Apple ryhtyvät kehittämään sovellusta koronavirustartuntojen jäljittämiseksi

Google ja Apple ryhtyvät yhteistyöttä kehittämään sovellusta koronavirustartuntojen jäljittämiseksi, kertoo Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai Twitter-tilillään. Asiasta kertoivat perjantaina illalla myös Washington Post ja useat muut yhdysvaltalaiset mediat.

Android ja iPhone-puhelimissa toimiva sovellus keräisi tietoa tartuntamahdollisuuksista bluetooth-yhteyden avulla.

Googlen ja Applen suunnitelma on laajuudessaan ainutlaatuinen. Vastaavia puhelinsovelluksia on käytetty Aasiassa. Mobiilisovelluksia on parhaillaan kehitteillä myös Suomessa.