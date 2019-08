Gran Canarian maastopalot riehuvat edelleen, jopa 8  000 ihmistä evakuoitu – liekit tunkeutuivat ainutlaatuisten eläinten asuttamaan kansallispuistoon

Tuhansia ihmisiä on evakuoitu valtoimenaan riehuvan maastopalon tieltä suositulla Gran Canarian lomasaarella Espanjassa. Espanjalaisen El Pais -päivälehden jopa 8 000 ihmistä on evakuoitu.

Kanariansaarten aluehallinnon johtajan Angel Victor Torresin mukaan palo raivoaa niin rajuna, ettei sitä ole pystytty saamaan hallintaan. Liekit loimottavat vuoristoisella Cruz de Tejedan alueella, joka on henkeäsalpaavien maisemiensa vuoksi suosittua turistialuetta.

Yön aikana palomiehet evakuoivat muun muassa vajaan 4 000 asukkaan Vallejon kaupungin kokonaan. Useita muita, pienempiä alueita saareen lounaisosassa jouduttiin niin ikään tyhjentämään.

Samalla kun palomiehet yrittivät suojella asustuskeskuksia liekkimeren reunoilla, palon päärintama jatkoi etenemistään Tamadaban kansallispuistossa. Puistossa elää useita eläinlajeja, joita ei tavata missään muualla.

Satoja palomiehiä, toistakymmentä ilma-alusta

Paloa sammuttamaan on komennettu jo 600 palomiestä. Heillä on apunaan muun muassa viisi lentokonetta ja 11 helikopteria. Torres kertoi aamulla tiedotustilaisuudessa pyytävänsä Espanjan keskushallintoa lähettämään paikalle lisää kalustoa ja palomiehiä. Myös Espanjan maatalousministerin Luis Planasin on määrä vierailla saarella vielä tänään tutustumassa tilanteeseen.

– Liekkimeren päärintama etenee vastustamattomasti tuhoten kaiken. Tuuli tuo mukanaan niin paljon tuhkaa, savua ja kipinöitä, että palomiehet ovat vaarassa jäädä loukkuun. Siksi liekkien pysäyttäminen on juuri nyt mahdotonta, kertoi paikallisen pelastuslaitoksen edustaja Federico Grillo saarilla ilmestyvän Canarias7-lehden mukaan.

Nyt riehuva palo on jo toinen saarella tänä kesänä. Edellinen, lähellä Artenaran kylää saaren länsiosassa maastoa kärventänyt palo ehti polttaa noin 1 500 hehtaaria maastoa, ennen kuin se saatiin hallintaan. Nykyisestä palosta tulee huomattavasti tuhoisampi, sillä se on jo nyt korventanut liki 3 400 hehtaaria maastoa.

Paloissa ei ole toistaiseksi ollut uhreja.

Kanariansaarilla käy vuosittain liki 14 miljoonaa turistia. Saaret ovat suomalaisten lisäksi olleet muun muassa brittien ja saksalaisten suosiossa jo vuosikymmeniä.