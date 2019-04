Greenpeacen aktivistit nousivat öljynporauslautalle Pohjois-Norjassa

Neljä ympäristönsuojelujärjestö Greenpeacen aktivistia on noussut öljynporauslautta West Herculesille Pohjois-Norjan Rypefjordissa, järjestö tiedottaa. Aktivistit osoittavat mieltään öljynporausta vastaan.

Greenpeace ei hyväksy sitä, että Norjan öljy- ja kaasuyhtiö Equinor on aloittamassa öljynporauskautta Barentsinmerellä samaan aikaan, kun kansalaisliike ympäri maailmaa vaatii toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

– Öljynporaus Arktiksella, kun alue sulaa nopeammin kuin koskaan, on sulaa hulluutta. Meillä on ilmastokriisi – jos otamme sen tosissamme, yhtään uutta öljykenttää ei voida avata. Siksi osoitamme rauhanomaisesti mieltä tänään, sanoo tiedotteessa Greenpeace Nordenin Norjan maajohtaja Frode Pleym.

Mielenosoitukseen osallistuvat aktivistit ovat kotoisin Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Saksasta.Greenpeace muistuttaa, että öljyn poraaminen ulkomaiden vientiin tekee Norjasta maailman seitsemänneksi suurimman ilmastopäästöjen viejän.

– Öljy on yksi suurimmista uhista ilmastolle ja Pariisin sopimukselle, jonka Norja on allekirjoittanut ilmastokatastrofin välttämiseksi ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi alle 1,5 asteen. Norjan on oltava edelläkävijä ja lopetettava uuden öljyn etsiminen, Pleym sanoo.