Guardian: Britannia valmis pyytämään Venäjältä hermomyrkkyiskusta epäiltyjen luovutusta

Britannian hallitus on valmis pyytämään Venäjältä kahden hermomyrkkyiskusta epäillyn luovutusta, kertoo Guardian-lehti lähteisiinsä perustuen.

Kuukausia kestäneessä tutkinnassa sadat poliisit ja turvallisuusviranomaiset ovat selvittäneet kahden epäillyn liikkeet heidän maahan saapumisestaan siihen, kunnes he jälleen poistuvat maasta.

Venäjän uskotaan ehdottomasti kieltäytyvän luovuttamasta epäiltyjä, mikä johtanee jälleen uuteen diplomaattiseen kiistaan maiden välillä.

Maaliskuussa venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä löydettiin tajuttomina ostoskeskuksesta Salisburyssa. Kesäkuussa brittipariskunta puolestaan kiidätettiin sairaalaan sen jälkeen, kun he olivat sairastuneet. Heidän todettiin altistuneen samalle Novitshok-hermomyrkylle kuin Skripalit.

Skripalit ja brittimies toipuivat, mutta brittinainen kuoli.

Poliisi uskoo, että Skripalit altistuivat hajuvesipullosta oven kahvaan suihkutetulle hermomyrkylle. Pullo oletettavasti pudotettiin sen jälkeen jonnekin kaupungille, mistä brittipariskunnan mies löysi sen ja antoi lahjaksi tyttöystävälleen. Tämä sai myrkkyä paljon muita suuremman annoksen.

Kiista johti kymmenien diplomaattien karkotuksiin ja vastakarkotuksiin

Britannian tiedustelujohto on syyttänyt iskusta suoraan Venäjää. Venäjä on kieltänyt osuutensa tapahtumiin ja väittää puolestaan, että Britannia pitää Skripaleja hallussaan vastoin näiden tahtoa kieltäen heitä Venäjän konsulipalvelut. Guardianin lähteen mukaan iskun taustalla on Venäjän sotilastiedustelupalvelu, jolle Skripal aiemmin työskenteli.

Britannia on aiemmin pyytänyt entisen venäläisagentin Aleksandr Litvinenkon vuonna 2006 radioaktiivisella poloniumilla tehdystä murhasta epäiltyjen Andrei Lugovoin ja Dmitri Kovtunin luovutusta Britanniaan. Venäjä on kieltäytynyt.

Maaliskuussa Skripalien myrkytyksestä alkanut kiista johti kymmenien diplomaattien karkotuksiin. Britannia karkotti 23 venäläisdiplomaattia, mihin Venäjä vastasi samalla mitalla. Yhdysvallat karkotti vähän myöhemmin jopa 60 venäläisdiplomaattia. Kaikkiaan 14 Euroopan unionin maata, mukaan lukien Suomi, karkottivat myös venäläisdiplomaatteja vastalauseena. Tämän jälkeen Venäjä karkotti kaikkiaan 23 maan, myös Suomen, diplomaatteja maasta.