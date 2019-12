Guardian: Maastopalot tuhonneet viidenneksen maailmanperintökohteesta Australiassa

Australian Uuden Etelä-Walesin osavaltion alueella raivonneet maastopalot ovat pyyhkineet mukanaan yli 10 prosenttia osavaltion kansallispuistoista, Guardian kertoo. Lehden tietojen mukaan palot ovat tuhonneet jopa 20 prosenttia Blue Mountains -vuorijonon maailmanperintöalueesta. Alueella esiintyy merkittävä määrä erilaisia eukalyptuslajeja.

Greater Blue Mountains -alue on valittu Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 2000. Alue on kokonaisuudessaan miljoonan hehtaarin laajuinen, ja se on hyvin herkkä maastopaloille.

Palot ovat tehneet merkittävää tuhoa myös osavaltion pohjoisosassa sijaitsevissa Gondwanan sademetsissä. Sademetsän alueella elää lukuisia uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja, joita ei löydy muualta. Myös Gondwanan sademetsät ovat maailmanperintökohde.

Kaikkiaan Uuden Etelä-Walesin paloissa on tuhoutunut heinäkuusta lähtien noin 800 000 hehtaaria kansallispuistoalaa. Osavaltiossa riehuu edelleen yli sata maastopaloa, joista vähän yli puolet on hallinnassa.